Las frases más icónicas de Lola Cortés en La Academia: ¿se portará igual en La Granja VIP?

Lola Cortés fue confirmada como una de las críticas que le pondrán sabor a La Granja VIP con sus opiniones de todo lo que pase en el reality, y de inmediato en redes sociales se comenzó a especular con una posibilidad muy intrigante: ¿veremos a “La Jueza de Hierro” tan implacable como en La Academia?

¿Cuáles fueron las frases más icónicas de Lola Cortés en La Academia?

La historia de La Academia no sería la misma sin Lola Cortés y Arturo López Gavito, sus dos “Jueces de Hierro” que temporada a temporada sorprenden a más de una persona con opiniones tan cargadas de sinceridad que incluso han dado lugar a incómodos roces que quedaron para el recuerdo.

La edición 2024 de La Academia, por ejemplo, quedó marcada por los encontronazos entre el director musical Héctor Martínez y Lola Cortés, quien no tuvo problemas en decirle sus verdades sin filtro. Algunas de las frases virales de la “Jueza de Hierro” más recordadas son las siguientes:

“YA NO VOTEN POR ELLA” (2005)

“Ya no voten por ella. Lo pido de corazón. Creo que México es un país que nos ha dado excelentes artistas, cantantes, compositores, y yo creo que la que la está pasando más mal es ella”, suplicó Lola Cortés cuando fue juez en la cuarta generación de La Academia y se le lanzó con todo a una exalumna.

“TE PARAS CON LAS RODILLAS DOBLADAS” (2004)

Lola Cortés dio bastante de qué hablar cuando criticó la postura de una joven concursante de la tercera generación: “Te paras con tus rodillas dobladas, tus pompas están metidas, tienes la panza salida, subes los hombros, bajas el mentón y tienes metido el pecho (…) eso lo único que me está revelando es inseguridad”.

“ESPERO QUE TU SOBERBIA TE AYUDE” (2005)

Yuridia y Lola Cortés protagonizaron varios roces incómodos que marcaron a la cuarta generación de La Academia... ¡la juez dijo tantas cosas que todos pensaron que ya nunca se volverían a hablar! “Espero que tu soberbia esta noche te ayude”, fue una de las frases más impactantes que Lola soltó.

“NO ESTÁS AL NIVEL”

Otro encontronazo de Lola Cortés que se comentó mucho fue el día que, bastante molesta, se levantó de su asiento y arremetió contra la alumna Silvia: “No estás al nivel vocalmente (…) la canción no era para semifinal, qué te digo de la producción espantosa (…) si quieres seguir aquí, no en La Academia, tienes una vida para prepararte”.

“TE VEÍAS TORPE”

En el 2022, Lola Cortés se lanzó con su estilo particular en contra de Fernanda, otra alumna: “No sabes caminar en tacones, no te veías sexy, me parece que te veías torpe”, expresó.

“NO SE HUNDA, CÁLLESE”

El año pasado, Lolita Cortés se viralizó cuando confrontó al director musical Héctor Martínez de la forma más controvertida: “Usted le dijo (a Espinoza Paz) ‘no te hundas’, yo ahora le digo no se hunda, cállese”, dijo en aquella ocasión.