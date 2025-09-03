¡Conoce a Lola Cortés, la crítica de La Granja VIP con prestigio de “Jueza de Hierro”!

Directa, honesta y brutal, Lola Cortés acaparó las principales tendencias de búsqueda luego de que se revelara que ella formará parte del equipo de La Granja VIP pero no como granjera, sino como crítica... ¿pero quién es ella y cuál es su impecable trayectoria artística?

¿Quién es Lola Cortés y cuál es su nombre completo?

En medio del furor desatado por el anuncio de Kristal Silva y Alex Garza como las co-conductoras de La Granja VIP , el programa matutino Venga La Alegría destapó a Lola Cortés como una de las críticas que de lunes a viernes emitirá su opinión de todo... ¡todo! lo que le pase a los granjeros.

Lola Cortés, cuyo nombre completo es Dolores Vanessa Cortés Jiménez, es una actriz y cantante mexicana nacida un 23 de octubre de 1970 en la Ciudad de México reconocida en la televisión mexicana por su trabajo en el exitoso reality La Academia: ¡son inolvidables los momentos que protagonizó y que le hicieron ganarse el apodo de “Jueza de Hierro”!

Más allá de su trabajo en la televisión, Lola Cortés es una respetada figura artística con un sólida carrera en el canto y la actuación que le ha permitido participar en obras de teatro musicales como “Peter Pan”, “¡Qué plantón!”, “Jesucristo Superestrella” y “Mentiras”... ¡y cómo no, si es hija de la cantante Dolores Jiménez y del actor Ricardo Cortés!

De carácter fuerte, una imponente presencia en escena y con una tendencia a hablar sin filtros que sorprende a todos, Lola Cortés está lista para sorprendernos con sus agudos comentarios en La Granja VIP llenos de chispeantes observaciones y de críticas que, sin duda, dejarán impactada a más de una persona.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

Si no te quieres perder una sola de las críticas de Lola Cortés llenas de su estilo particular, te invitamos al arranque del reality La Granja VIP en la señal de Azteca UNO a partir de este domingo 12 de octubre del 2025: ¡no te lo pierdas!