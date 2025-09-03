Es OFICIAL: Lola Cortés estará en La Granja VIP México; ¿cuándo inicia el programa?
Lola Cortés es la primera crítica confirmada de La Granja VIP. ¿Estás listo para los momentos icónicos que dará?
Ya estamos con las emociones al máximo, a partir de cada anuncio que se ha hecho de las celebridades que formarán parte de La Granja VIP. Hoy conocimos esta noticia: Lola Cortés ha sido confirmada como crítica del nuevo reality show de TV Azteca.
La icónica actriz, cantante y conductora nos va a llenar de momentos virales y seguramente viene dispuesta a “tirar factos” y decir verdades que darán mucho de qué hablar a partir de la acción que veremos en La Granja VIP.
Lola Cortés es crítica CONFIRMADA de La Granja VIP
El equipo de personalidades que estarán a cargo de la conducción y crítica de La Granja VIP se vuelve cada vez más atractivo. Ya tenemos a Adal Ramones como conductor, Kristal Silva y Alex Garza como co-conductoras, Mallezaa como conductora digital y la mismísima Lola Cortés como crítica confirmada junto a Flor Rubio y Linet Puente.
El anuncio de Lola Cortés, Flor Rubio y Linet Puente como críticas se dio a conocer en Venga La Alegría. Sus opiniones podrás verlas de lunes a viernes en Azteca UNO.
La carrera de Lola Cortés habla por sí misma. Al ser parte de una familia de artistas, lleva toda una vida en los escenarios poniendo a prueba su talento como actriz de teatro musical, cantante, conductora de televisión y jueza de canto.
Ha formado parte de producciones como “Peter Pan”, “¡Qué plantón!”, “Jesucristo Superestrella” y “Mentiras”. Actualmente participa en la comedia “TocToc”.
También nos ha dado momentos icónicos de la televisión con sus implacables críticas siendo jueza de La Academia, lo que la ha convertido en una figura respetada y querida a sus 54 años.
Lola Cortés se caracteriza por su carácter fuerte, su gran presencia en escena y por no reservarse jamás sus opiniones. Es el tipo de personalidad que nos encanta ver en un proyecto como La Granja VIP.
¿Cuándo inicia La Granja VIP?
El nuevo reality show de TV Azteca estrenará el 12 de octubre. Todavía faltan muchas celebridades por anunciar, puedes enterarte de cada actualización en la señal de Azteca UNO y mediante las redes sociales oficiales.