IMPERDIBLE: Estas son las primeras palabras de Natasha tras ganar el Draft Femenil y su lugar en la décima temporada de Exatlón México

Recientemente, Natasha se convirtió oficialmente en la primera atleta femenina en ganar su pase para la siguiente temporada de Exatlón México, luego de ganar el Draft Femenil de la semana 19 de la novena temporada. Tras su victoria, la atleta compartió sus primeras palabras y dejó en claro que su paso por esta etapa no solo fue prueba física, sino también una experiencia que la impulsó a crecer, tanto en lo deportivo como en lo mental, asegurando que aún no han visto todo su potencial.

¿Qué dijo Natasha tras ganar el Draft Femenil de Exatlón México?

La gran ganadora del Draft Femenil confesó frente a cámara lo orgullosa que se siente por haber conseguido el objetivo de formar parte de la décima temporada de Exatlón México: “Soy la ganadora del Draft… el saber que formo parte de la nueva temporada me hace sentir muy orgullosa”, expresó.

Para Natasha, su paso por el Draft Femenil se define como una experiencia bonita, pues la atleta reconoció que no solo fue el conocer su potencial, sino también el competir con atletas de tan alto rendimiento que la impulsaron en cada momento a dar lo mejor en cada circuito.

El momento más difícil de Natasha en el Draft: el tiro final

Para Natasha, uno de los puntos más interesantes y complicados de competir dentro del Draft Femenil fue el tiro, pues advierte que esta dinámica fue la que realmente la obligó a entender que no todo se gana con fuerza y velocidad, sino también con calma y en control de las emociones.

Natasha promete una mejor versión en la temporada 10

La atleta fue clara al afirmar que su victoria no se queda solo en conseguir el pase, pues aseguró que para la décima temporada regresará con una competidora más enfocada, con mejor rendimiento y, por supuesto, con mentalidad renovada. Una mejor versión" que la ayude a conseguir el sueño de llegar y conquistar la gran final.

¿A qué equipo llegará Natasha: ¿Rojo o Azul?

A pesar de que hasta ahora no hay confirmación oficial sobre el color que la ganadora del Draft Femenil tendrá que representar, los rumores crecen cada día, pues mientras algunos apuestan que su personalidad encajaría mejor dentro de los Azules, para otros la apuesta segura son los Rojos por el gran desempeño explosivo que mostró en los circuitos.