¿Por qué La Granja VIP es un reality show diferente? 3 razones de su éxito a nivel mundial
¡Aún no lo has visto todo en la televisión, y este atractivo proyecto de TV Azteca repleto de chismes te lo demostrará!
¿Te imaginas a una celebridad enseñándose a manejar maquinaria agrícola o usando una letrina en lugar de un cómodo baño con papel higiénico? En La Granja VIP todo esto y más podría ser posible: ¡aquí te decimos por qué deberías darle una oportunidad a este proyecto que marcó un antes y un después en la televisión mundial!
¿Por qué La Granja VIP es algo diferente a lo que ya has visto?
A continuación, te presentamos 3 razones súper importantes que convirtieron a La Granja VIP en uno de los reality shows más impactantes alrededor del mundo... ¡no querrás perderte ni un solo detalle de lo que ocurre con nuestras celebridades!
- ¡NO CUENTAN LA FAMA NI LOS LIKES!
A diferencia de otros realities en donde los participantes que avanzan son los que tienen más apoyo por parte del público, en La Granja VIP sólo podrán llegar a la final aquellos granjeros que trabajen duro y cumplan con todos los retos que se les impongan... ¡y vaya que son extremos!, por lo que la popularidad y el glamour se reducen a un simple recuerdo en medio de las incomodidades nocturnas, ¿te imaginas?
- LOS RETOS MÁS EXTREMOS
Como te comentamos en alguna ocasión, no sólo se trata de ordeñar una vaquita, recoger huevos o darle de comer a los cerdos: los retos de La Granja VIP siempre buscan ir más allá; en Chile, por ejemplo, las celebridades afrontaron retos grupales, individuales y además duelos en los que su resistencia, su equilibrio y su capacidad de aguantar de todo fueron determinantes a la hora de ganar o perder... ¡realmente serán tan agotadores que las diarias tareas del campo serán un descanso!
TE MUESTRA A LAS CELEBRIDADES COMO NUNCA ANTES
Mallezaa, nuestra host digital, ya nos lo adelantó: las 16 celebridades que se animen a entrar a La Granja VIP deberán animarse a mostrar tal cual son ya que sólo posar para la foto o entrar con un personaje determinado son conductas que simplemente no pueden ocurrir: ¡tu personaje se te caerá con el primer canto del gallo y acá no hay seguidores en redes sociales que apoyen fotos o videos fashion!
Esto es sólo una probadita de lo que hace a La Granja VIP un reality show diferente a todo lo que has visto hasta este momento: ¡no te pierdas ni un solo instante del chismecito que se va a desatar en unas semanas más y estate atento a todas las redes sociales de TV Azteca, pues todavía faltan muchas sorpresas para ti!
¿Cuándo se estrena La Granja VIP?
La Granja VIP se estrenará a través de la señal de Azteca UNO el próximo domingo 12 de octubre del 2025... ¡enciende el televisor y déjate llevar por todo lo que le ocurrirá a los valientes granjeros que se animen a unirse a este reality extremo!