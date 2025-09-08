¿Por qué La Granja VIP es un reality show diferente? 3 razones de su éxito a nivel mundial

¿Te imaginas a una celebridad enseñándose a manejar maquinaria agrícola o usando una letrina en lugar de un cómodo baño con papel higiénico? En La Granja VIP todo esto y más podría ser posible: ¡aquí te decimos por qué deberías darle una oportunidad a este proyecto que marcó un antes y un después en la televisión mundial!

¿Por qué La Granja VIP es algo diferente a lo que ya has visto?

A continuación, te presentamos 3 razones súper importantes que convirtieron a La Granja VIP en uno de los reality shows más impactantes alrededor del mundo ... ¡no querrás perderte ni un solo detalle de lo que ocurre con nuestras celebridades!

¡NO CUENTAN LA FAMA NI LOS LIKES!

A diferencia de otros realities en donde los participantes que avanzan son los que tienen más apoyo por parte del público, en La Granja VIP sólo podrán llegar a la final aquellos granjeros que trabajen duro y cumplan con todos los retos que se les impongan... ¡y vaya que son extremos!, por lo que la popularidad y el glamour se reducen a un simple recuerdo en medio de las incomodidades nocturnas, ¿te imaginas?

LOS RETOS MÁS EXTREMOS

Como te comentamos en alguna ocasión, no sólo se trata de ordeñar una vaquita, recoger huevos o darle de comer a los cerdos: los retos de La Granja VIP siempre buscan ir más allá ; en Chile, por ejemplo, las celebridades afrontaron retos grupales, individuales y además duelos en los que su resistencia, su equilibrio y su capacidad de aguantar de todo fueron determinantes a la hora de ganar o perder... ¡realmente serán tan agotadores que las diarias tareas del campo serán un descanso!

TE MUESTRA A LAS CELEBRIDADES COMO NUNCA ANTES

Mallezaa, nuestra host digital, ya nos lo adelantó: las 16 celebridades que se animen a entrar a La Granja VIP deberán animarse a mostrar tal cual son ya que sólo posar para la foto o entrar con un personaje determinado son conductas que simplemente no pueden ocurrir: ¡tu personaje se te caerá con el primer canto del gallo y acá no hay seguidores en redes sociales que apoyen fotos o videos fashion!

Esto es sólo una probadita de lo que hace a La Granja VIP un reality show diferente a todo lo que has visto hasta este momento: ¡no te pierdas ni un solo instante del chismecito que se va a desatar en unas semanas más y estate atento a todas las redes sociales de TV Azteca, pues todavía faltan muchas sorpresas para ti!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

La Granja VIP se estrenará a través de la señal de Azteca UNO el próximo domingo 12 de octubre del 2025... ¡enciende el televisor y déjate llevar por todo lo que le ocurrirá a los valientes granjeros que se animen a unirse a este reality extremo!