¿Cuántas celebridades estarán en La Granja VIP y qué les espera? ¡No creerás las pistas de Mallezaa!

Al parecer Mallezaa, nuestra host digital de La Granja VIP , sabe más cositas de lo que nos imaginábamos, y es que en plena transmisión en vivo con Rey Grupero se le salió decir que en total vamos a ver a... ¡16 celebridades! trabajando de sol a sol en las labores de campo más duras a lo largo de 10 semanas, además de que nos adelantó qué es lo que les espera en esta atractiva apuesta de TV Azteca: ¡entérate del chisme completito!

¿Qué dijo Mallezaa de las celebridades de La Granja VIP y los retos que les esperan?

En una divertida transmisión en vivo con nuestro crítico Rey Grupero , Mallezaa adelantó que, en total, entrarán 16 celebridades a La Granja VIP para poner a prueba su resistencia y su capacidad de hacer los trabajos del campo más duros.

"¿Les digo una cosa, familia? No está fácil. No está fácil estar en un reality, son 16 celebridades que van a estar en una granja VIP con... con como climas extremos”, dijo Mallezaa de forma misteriosa.

La intriga aumentó entre la audiencia cuando Mallezaa y Rey Grupero nos dieron una pequeña probadita de lo que veremos en este reality que causó sensación en Europa y que ahora llega a México.

“Parece ser que les van a poner retos: va a estar difícil, pero también van a sacarlos del confort y eso va a estar divertido”, adelantó nuestra host digital.

Rey Grupero, por otro lado, reiteró que en La Granja VIP no cuentan ni las apariencias ni los personajes, algo que Mallezaa apoyo: ¡qué emoción, va a haber muchas cositas y todas se pondrán muy buenas!

“Yo soy fan de la congruencia, entonces si alguien entra (a La Granja) con un personaje... mi rey, mi reina, se te va a caer a los 10 días”, explicó.

Cero guiones, cero directores, cero poses y sí muchísimo trabajo entre la tierra y el estiércol: eso y los retos extremos son apenas un adelanto pequeñito de lo que les espera a las 16 celebridades que se animen a formar parte de este proyecto... ¿crees que los veamos tal y como son?

¿Cuándo se estrena La Granja VIP y dónde verla?

El arranque de La Granja VIP está confirmado para el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas de este reality show en el que el trabajo duro matará a las apariencias, el glamour y las máscaras!