¡La Granja VIP es todo un hitazo internacional! Uno a uno, los países con más temporadas del reality
El formato es tan exitoso que ya llegó a más de 50 naciones y ahora le tocó a México
La Granja VIP llegará a México en unas semanas más a través de la señal de Azteca Uno y estamos seguros de que tendrá tanto éxito como le pasó a estos países que ahora no pueden dejar el reality: ¡temporada tras temporada, demuestra por qué es el favorito!
¿Qué países tienen más temporadas de La Granja?
La historia de La Granja VIP, conocida originalmente como The Farm, arrancó en el 2001 como parte de una creación de la cadena sueca Strix y, desde entonces, ha llegado a todos los rincones del mundo gracias a la empresa Fremantle.
Ahora a México le va a tocar el turno de disfrutar de este reality en el que varias celebridades lucharán por mantener a flote una granja realizando tareas agrícolas y de ganadería... ¡sin ningún lujo ni asistentes personales! En cuanto a los países con más temporadas de The Farm, estos encabezan el listado:
NORUEGA: ¡Para quitarse el sombrero! La televisión de este país lleva... ¡29 temporadas! de La Granja en sus formatos estándar (20) y celebridades (9); de hecho, se prevé que para el 2026 se estrenen dos temporadas nuevas con lo que el número llegaría a 31, ¡qué tal!
SUECIA: Esta nación acumula un total de... ¡21 temporadas! en los formatos Farmen y Farmen VIP del 2001 al 2025; de hecho, se prevé que el 2026 arranque una nueva temporada.
ESLOVAQUIA: El país de Europa Central no se queda atrás: con 17 temporadas transmitidas de forma ininterrumpida del 2011 al 2025, no cabe duda de que La Granja es el reality consentido de todos.
BRASIL: La nación carioca ostenta el récord en América Latina de más transmisiones de La Granja VIP con 17 temporadas del 2009 al 2025.
ESLOVENIA: Con 13 temporadas en tres formatos: estándar, nuevo comienzo y celebridades del 2007 al 2024, Eslovenia también se consolidó como el fan número 1 de La Granja.
Otras naciones que vale la pena mencionar son aquellas que tienen menos de 10 temporadas de La Granja: Serbia (8), Rumania (5), Polonia (5), Finlandia (8) y Croacia (7), ¡increíble!