¡La Granja VIP es todo un hitazo internacional! Uno a uno, los países con más temporadas del reality

La Granja VIP llegará a México en unas semanas más a través de la señal de Azteca Uno y estamos seguros de que tendrá tanto éxito como le pasó a estos países que ahora no pueden dejar el reality: ¡temporada tras temporada, demuestra por qué es el favorito!

El Grupo “La Granja del Tío Bob” nos puso a bailar en la #VillaJuguetón. [VIDEO] El Juguetón es una campaña de Grupo Salinas y TV Azteca dedicada a la colecta y donación de juguetes, considerada la más grande del mundo.

¿Qué países tienen más temporadas de La Granja?

La historia de La Granja VIP , conocida originalmente como The Farm, arrancó en el 2001 como parte de una creación de la cadena sueca Strix y, desde entonces, ha llegado a todos los rincones del mundo gracias a la empresa Fremantle.

Ahora a México le va a tocar el turno de disfrutar de este reality en el que varias celebridades lucharán por mantener a flote una granja realizando tareas agrícolas y de ganadería... ¡sin ningún lujo ni asistentes personales! En cuanto a los países con más temporadas de The Farm, estos encabezan el listado:

NORUEGA: ¡Para quitarse el sombrero! La televisión de este país lleva... ¡29 temporadas! de La Granja en sus formatos estándar (20) y celebridades (9); de hecho, se prevé que para el 2026 se estrenen dos temporadas nuevas con lo que el número llegaría a 31, ¡qué tal!

SUECIA: Esta nación acumula un total de... ¡21 temporadas! en los formatos Farmen y Farmen VIP del 2001 al 2025; de hecho, se prevé que el 2026 arranque una nueva temporada.

ESLOVAQUIA: El país de Europa Central no se queda atrás: con 17 temporadas transmitidas de forma ininterrumpida del 2011 al 2025, no cabe duda de que La Granja es el reality consentido de todos.

BRASIL: La nación carioca ostenta el récord en América Latina de más transmisiones de La Granja VIP con 17 temporadas del 2009 al 2025.

ESLOVENIA: Con 13 temporadas en tres formatos: estándar, nuevo comienzo y celebridades del 2007 al 2024, Eslovenia también se consolidó como el fan número 1 de La Granja.

Otras naciones que vale la pena mencionar son aquellas que tienen menos de 10 temporadas de La Granja: Serbia (8), Rumania (5), Polonia (5), Finlandia (8) y Croacia (7), ¡increíble!