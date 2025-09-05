Te presentamos la letra completa de la canción oficial de La Granja VIP: ¡para cantarla con ganas!

¡La Granja VIP ya tiene canción oficial y todo el mundo habla de ella! Luego de que este lanzamiento fuera presentado con bombo y platillo en el programa Al Extremo este jueves 04 de septiembre del 2025, te compartimos la letra para que la cantes a gusto en tus fiestas o, ¿por qué no? ¡Hasta en la regadera!

¡Estreno mundial! Así suena el tema oficial de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] ¡Saca tu lado animal! Adal Ramones estelariza el videoclip del tema musical oficial de La Granja VIP y ahora sí, a bailar se ha dicho. ¡Escúchalo aquí!

¿Qué dice la canción oficial de La Granja VIP?

Adal Ramones, el conductor de La Granja VIP , sorprendió a todos cuando presumió sus dotes como “frontman” en el videoclip oficial de la canción al aparecer ante las cámaras rodeado de un grupo de granjeros... ¡con cabeza de animal!

Esta fascinante sorpresa, por supuesto, nos dejó con la boca abierta, sobre todo porque al escuchar la canción de La Granja VIP nos dimos cuenta de que lo tiene todo para convertirse en un hitazo: ritmo sabroso, música pegajosa... ¡y una letra fabulosa!

Al grito de "¡Saca tu lado animal!”, la canción de La Granja VIP es una apuesta fresca que te invita a sacar la garra, liberar todas tus energías y sacar los pasos prohibidos en cualquier lugar... y como seguramente la querrás cantar todo el día, aquí te dejamos la letra:

LETRA DE LA CANCIÓN DE LA GRANJA VIP

¡Ven, saca tu lado animal!

Dejé la vida de lujos y la cambié por las botas...

¡Desde que uso sombrero creo que mi vida es otra!

Pantalones vaqueros y el sol me marca la hora,

tengo tierra en las manos ¡y una mente ganadora!

¿Traidor quién es? ¡No sé!

¿Y qué hacemos? ¡No sé!

Tenemos que aprender, pues debemos de comer

¿El capataz, quién es, quién se va? ¡No sé!

Tenemos que aprender si no queremos perder

La Granja VIP

La Granja VIP

La Granja VIP

¡Donde todo se vale!