La Isla 2023: ¿Quién es Adrián, el nuevo integrante de Los Intensos?

Estamos comenzando la cuarta semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, donde las rivalidades y estrategias, han causado un gran efecto entre todos los desafiantes, quienes ya tienen su alianza para poder seguir una semana más.

Sin embargo, desde el arranque de la temporada, el equipo de Los Intensos, había tenido problemas de comunicación, por lo que los resultados no han llegado a ellos, pues cada punto que ganan es una dura batalla.

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Por ese motivo, la noche de este lunes fueron reforzados con un gran desafiante nuevo, quien llega con la intención de cambiar el chip y comenzar a buscar los triunfos que les hacen falta.

¿Quién es el nuevo desafiante de La Isla: Desafío en Turquía?

El flamante refuerzo de Los Intensos, es Adrián Rubio quien llega con una mentalidad nueva y renovada para poder ayudar a sus compañeros a sumar puntos y salir de la crisis que están viviendo.

Claro que sí, creo que yo voy a ser la chispa que va a acabar de encender a este equipo, conozco las cualidades de cada uno… Creo que solo se necesita un poquito de esa unión, de esa fuerza de voluntad…

Todo parece indicar que la llegada de Adrián Rubio fue bastante buena para Los Intensos, ya que no quedaron en playa baja, aunque falta mucho trabajo por hacer para poder subir a la alta.

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Sin embargo, las sorpresas no van a parar en La Isla: Desafío en Turquía, ya que Los Rebeldes, han recibido la noticia de que muy pronto van a tener a un flamante refuerzo, pero hasta el momento no saben nada, ni de qué forma los va a ayudar o perjudicar.

