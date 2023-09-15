La Isla 2023: Carlos Trejo tiene una fuerte pelea con sus compañeros

Las estrategias y rivalidades han tomado un camino distinto en La Isla: Desafío en Turquía, ya que los desafiantes están teniendo fuertes problemas de convivencia con sus compañeros de equipo.

En Los Rebeldes, las diferencias son por la actitud de Carlos Trejo, quien no sumado una gran cantidad de puntos y, suele ocasionar ciertos problemas por sus acciones y declaraciones.

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¿Cuál fue el problema de Carlos Trejo con su equipo?

El equipo tuvo la confianza de mandarlo a competir, pero al volver les dijo que había ganado una cena, pero tomó la decisión de regalarla al equipo rival, lo que causó un gran enojo en sus compañeros.

Me siento súper, súper enojada, porque desayunamos caldo de pollo

Pudiste haberle dado una victoria, una victoria a tu equipo, cosa que no haz hecho

Es un hombre sin pantalones, porque a mi me parece pocos huev… ahorita que estamos hambrientas nosotras, vaya y regale una cena y, yo creo que lo mínimo, es que nos regale su plato de comida, porque tengo mucha hambre

Las cosas fueron subiendo de tono, al grado que Carlos Trejo estuvo cerca de llegar a los golpes con Julio Camejo. Al final, tomó la decisión de separarse de su equipo, por lo que la polémica va a seguir creciendo.

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No creas que me interesa la mentalidad de un tipo que nunca ha hecho nada en su vida, pues para mi es paja