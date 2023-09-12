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FOTOS | Arrasador resultado en juego por aventura en La Isla

Verdes y Morados protagonizaron un cierre muy reñido en el juego por el emblema de La Isla. Finalmente, los Rebeldes obtuvieron una recompensa inigualable.

Por: Daniel Menes

Un coro de bellas damas dieron inicio a la ceremonia de La Isla 2023.
Emocionante entrada al juego de La Isla 2023.
Seis desafiantes buscarán el emblema de su color en el juego de La Isla 2023.
Un dúo que buscará la victoria a toda costa en La Isla 2023.
Dos representantes del equipo de los Intensos en La Isla 2023.
Todo listo para iniciar el juego por el emblema de La Isla 2023.
Rebeldes y Desconocidos llegaron al mismo tiempo con Lukini en La Isla 2023.
En un emocionante final, los Desconocidos ganaron el emblema de La Isla 2023.
Rebeldes están enfocados para conseguir el triunfo en La Isla 2023.
Desconocidos buscan mantener su racha de victorias en La Isla 2023.
Los Intensos de La Isla 2023.
Todo listo para iniciar el juego por la aventura de La Isla 2023.
Un integrante de cada equipo se encargará de guíar a sus compañeros de La Isla 2023.
Desafío de liderazgo por aventura en La Isla 2023.
Emocionante recorrido en carreta por invaluable recompensa en La Isla 2023.
Tres desafiantes tratarán de atrapar las pelotas de La Isla 2023.
Puntería para conseguir la victoria en La Isla 2023.
Una experiencia invaluable en juego por la aventura de La Isla 2023.
Tenían que recolectar todas las pelotas del juego en La Isla 2023.
Todos se aferran a conseguir la victoria en los juegos de La Isla 2023.
Dos desafiantes tenían los ojos tapados en La Isla 2023.
Un desafiante se encargaba de dirigir a sus compañeros en el circuito de La Isla 2023.
Una persona recibiría las pelotas al estar sujeta de un arnés en La Isla 2023.
Desconocidos desean mantener su racha de victoria en La Isla 2023.
Brenda se encargó de guíar a sus compañeros en La Isla 2023.
El equilibrio y concentración es fundamental en La Isla 2023.
Concentración de Rebeldes en La Isla 2023.
Rebeldes, Intensos y Desconocidos desean el triunfo en La Isla 2023.
El equipo verde estaba a un punto de la victoria en La Isla 2023.
Los Rebeldes ganaron el juego por la Aventura en La Isla 2023.
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Un coro de bellas damas dieron inicio a la ceremonia de La Isla 2023.
Emocionante entrada al juego de La Isla 2023.
Seis desafiantes buscarán el emblema de su color en el juego de La Isla 2023.
Un dúo que buscará la victoria a toda costa en La Isla 2023.
Dos representantes del equipo de los Intensos en La Isla 2023.
Todo listo para iniciar el juego por el emblema de La Isla 2023.
Rebeldes y Desconocidos llegaron al mismo tiempo con Lukini en La Isla 2023.
En un emocionante final, los Desconocidos ganaron el emblema de La Isla 2023.
Rebeldes están enfocados para conseguir el triunfo en La Isla 2023.
Desconocidos buscan mantener su racha de victorias en La Isla 2023.
Los Intensos de La Isla 2023.
Todo listo para iniciar el juego por la aventura de La Isla 2023.
Un integrante de cada equipo se encargará de guíar a sus compañeros de La Isla 2023.
Desafío de liderazgo por aventura en La Isla 2023.
Emocionante recorrido en carreta por invaluable recompensa en La Isla 2023.
Tres desafiantes tratarán de atrapar las pelotas de La Isla 2023.
Puntería para conseguir la victoria en La Isla 2023.
Una experiencia invaluable en juego por la aventura de La Isla 2023.
Tenían que recolectar todas las pelotas del juego en La Isla 2023.
Todos se aferran a conseguir la victoria en los juegos de La Isla 2023.
Dos desafiantes tenían los ojos tapados en La Isla 2023.
Un desafiante se encargaba de dirigir a sus compañeros en el circuito de La Isla 2023.
Una persona recibiría las pelotas al estar sujeta de un arnés en La Isla 2023.
Desconocidos desean mantener su racha de victoria en La Isla 2023.
Brenda se encargó de guíar a sus compañeros en La Isla 2023.
El equilibrio y concentración es fundamental en La Isla 2023.
Concentración de Rebeldes en La Isla 2023.
Rebeldes, Intensos y Desconocidos desean el triunfo en La Isla 2023.
El equipo verde estaba a un punto de la victoria en La Isla 2023.
Los Rebeldes ganaron el juego por la Aventura en La Isla 2023.
Un coro de bellas damas dieron inicio a la ceremonia de La Isla 2023.
Emocionante entrada al juego de La Isla 2023.
Seis desafiantes buscarán el emblema de su color en el juego de La Isla 2023.
Un dúo que buscará la victoria a toda costa en La Isla 2023.
Dos representantes del equipo de los Intensos en La Isla 2023.
Todo listo para iniciar el juego por el emblema de La Isla 2023.
Rebeldes y Desconocidos llegaron al mismo tiempo con Lukini en La Isla 2023.
En un emocionante final, los Desconocidos ganaron el emblema de La Isla 2023.
Rebeldes están enfocados para conseguir el triunfo en La Isla 2023.
Desconocidos buscan mantener su racha de victorias en La Isla 2023.
Los Intensos de La Isla 2023.
Todo listo para iniciar el juego por la aventura de La Isla 2023.
Un integrante de cada equipo se encargará de guíar a sus compañeros de La Isla 2023.
Desafío de liderazgo por aventura en La Isla 2023.
Emocionante recorrido en carreta por invaluable recompensa en La Isla 2023.
Tres desafiantes tratarán de atrapar las pelotas de La Isla 2023.
Puntería para conseguir la victoria en La Isla 2023.
Una experiencia invaluable en juego por la aventura de La Isla 2023.
Tenían que recolectar todas las pelotas del juego en La Isla 2023.
Todos se aferran a conseguir la victoria en los juegos de La Isla 2023.
Dos desafiantes tenían los ojos tapados en La Isla 2023.
Un desafiante se encargaba de dirigir a sus compañeros en el circuito de La Isla 2023.
Una persona recibiría las pelotas al estar sujeta de un arnés en La Isla 2023.
Desconocidos desean mantener su racha de victoria en La Isla 2023.
Brenda se encargó de guíar a sus compañeros en La Isla 2023.
El equilibrio y concentración es fundamental en La Isla 2023.
Concentración de Rebeldes en La Isla 2023.
Rebeldes, Intensos y Desconocidos desean el triunfo en La Isla 2023.
El equipo verde estaba a un punto de la victoria en La Isla 2023.
Los Rebeldes ganaron el juego por la Aventura en La Isla 2023.

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