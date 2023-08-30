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FOTOS | Desafiantes de La Isla van a la conquista de Capadocia

¿Te perdiste el segundo episodio de La Isla? Revive todos los detalles de los juegos por la conquista y la aventura en nuestra galería exclusiva.

Por: Cinthia Aguilar

1 Un nuevo reto llegó para los Desconocidos, Rebeldes e Intensos.jpg
2 Las desafiantes de La Isla jugaron para conquistar Capadocia y obtener su emblema.jpg
3 El preciado emblema estaba a la espera del equipo ganador.jpg
4 Maite estaba muy concentrada.jpg
5 Natalia puso a prueba su tino.jpg
6 Julieta quería llevar el emblema a su equipo.jpg
7 El marcador cambiaba continuamente.jpg
8 Durante la competencia cayeron algunos costales.jpg
9 Las chicas de Rebeldes tomaban la delantera.jpg
10 Las chicas del equipo de Intensos lograron empatar el marcador.jpg
11 Natalia se quedó con el triunfo en la ronda de desempate.jpg
12 ¡El emblema de Capadocia se quedó en el equipo verde!.jpg
13 Las chicas del equipo verde no podían con la emoción al llevarse el triunfo.jpg
14 ERa momento de que jugaran todos los desafiantes.jpg
15 Lukini puso en juego una aventura en globo aerostático .jpg
16 Los Intensos se estaban esforzando.jpg
17 Los Desconocidos no se podían quedar atrás en esta competencia.jpg
18 No fue un reto fácil, Gualy intentaba dar el punto con la cerbatana .jpg
19 Julio logro reventar el primer globo .jpg
20 ¡Gamaliel fue el primero en reventar todos los globos!.jpg
21 Los Desconocidos abrieron el marcador.jpg
22 Anahí obtuvo el primer punto para Rebeldes en la segunda ronda.jpg
23 La competencia estaba empatada entre morados y verdes.jpg
24 Anahí le dio la delantera a su equipo al obtener el segundo punto.jpg
25 Andrés logró poner el marcador 2 a 2 entre su equipo y los verdes.jpg
26 Al final el equipo de los Desconocidos consiguió el tercer punto de la victoria.jpg
27 Natalia reveló que dejaba La Isla porque ¡está embarazada!.jpg
28 Al despedirse, Natalia entregó la capitanía a Irving .jpg
29 Natalia se despidió de La Isla en medio de los aplausos de sus compañeros.jpg
30 Más aventuras están por llegar a La Isla, no te pierdas el siguiente episodio por Azteca UNO.jpg
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1 Un nuevo reto llegó para los Desconocidos, Rebeldes e Intensos.jpg
2 Las desafiantes de La Isla jugaron para conquistar Capadocia y obtener su emblema.jpg
3 El preciado emblema estaba a la espera del equipo ganador.jpg
4 Maite estaba muy concentrada.jpg
5 Natalia puso a prueba su tino.jpg
6 Julieta quería llevar el emblema a su equipo.jpg
7 El marcador cambiaba continuamente.jpg
8 Durante la competencia cayeron algunos costales.jpg
9 Las chicas de Rebeldes tomaban la delantera.jpg
10 Las chicas del equipo de Intensos lograron empatar el marcador.jpg
11 Natalia se quedó con el triunfo en la ronda de desempate.jpg
12 ¡El emblema de Capadocia se quedó en el equipo verde!.jpg
13 Las chicas del equipo verde no podían con la emoción al llevarse el triunfo.jpg
14 ERa momento de que jugaran todos los desafiantes.jpg
15 Lukini puso en juego una aventura en globo aerostático .jpg
16 Los Intensos se estaban esforzando.jpg
17 Los Desconocidos no se podían quedar atrás en esta competencia.jpg
18 No fue un reto fácil, Gualy intentaba dar el punto con la cerbatana .jpg
19 Julio logro reventar el primer globo .jpg
20 ¡Gamaliel fue el primero en reventar todos los globos!.jpg
21 Los Desconocidos abrieron el marcador.jpg
22 Anahí obtuvo el primer punto para Rebeldes en la segunda ronda.jpg
23 La competencia estaba empatada entre morados y verdes.jpg
24 Anahí le dio la delantera a su equipo al obtener el segundo punto.jpg
25 Andrés logró poner el marcador 2 a 2 entre su equipo y los verdes.jpg
26 Al final el equipo de los Desconocidos consiguió el tercer punto de la victoria.jpg
27 Natalia reveló que dejaba La Isla porque ¡está embarazada!.jpg
28 Al despedirse, Natalia entregó la capitanía a Irving .jpg
29 Natalia se despidió de La Isla en medio de los aplausos de sus compañeros.jpg
30 Más aventuras están por llegar a La Isla, no te pierdas el siguiente episodio por Azteca UNO.jpg
1 Un nuevo reto llegó para los Desconocidos, Rebeldes e Intensos.jpg
2 Las desafiantes de La Isla jugaron para conquistar Capadocia y obtener su emblema.jpg
3 El preciado emblema estaba a la espera del equipo ganador.jpg
4 Maite estaba muy concentrada.jpg
5 Natalia puso a prueba su tino.jpg
6 Julieta quería llevar el emblema a su equipo.jpg
7 El marcador cambiaba continuamente.jpg
8 Durante la competencia cayeron algunos costales.jpg
9 Las chicas de Rebeldes tomaban la delantera.jpg
10 Las chicas del equipo de Intensos lograron empatar el marcador.jpg
11 Natalia se quedó con el triunfo en la ronda de desempate.jpg
12 ¡El emblema de Capadocia se quedó en el equipo verde!.jpg
13 Las chicas del equipo verde no podían con la emoción al llevarse el triunfo.jpg
14 ERa momento de que jugaran todos los desafiantes.jpg
15 Lukini puso en juego una aventura en globo aerostático .jpg
16 Los Intensos se estaban esforzando.jpg
17 Los Desconocidos no se podían quedar atrás en esta competencia.jpg
18 No fue un reto fácil, Gualy intentaba dar el punto con la cerbatana .jpg
19 Julio logro reventar el primer globo .jpg
20 ¡Gamaliel fue el primero en reventar todos los globos!.jpg
21 Los Desconocidos abrieron el marcador.jpg
22 Anahí obtuvo el primer punto para Rebeldes en la segunda ronda.jpg
23 La competencia estaba empatada entre morados y verdes.jpg
24 Anahí le dio la delantera a su equipo al obtener el segundo punto.jpg
25 Andrés logró poner el marcador 2 a 2 entre su equipo y los verdes.jpg
26 Al final el equipo de los Desconocidos consiguió el tercer punto de la victoria.jpg
27 Natalia reveló que dejaba La Isla porque ¡está embarazada!.jpg
28 Al despedirse, Natalia entregó la capitanía a Irving .jpg
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30 Más aventuras están por llegar a La Isla, no te pierdas el siguiente episodio por Azteca UNO.jpg
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