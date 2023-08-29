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FOTOS | Emocionante estreno de La Isla: Desafío en Turquía

¿Te perdiste el gran estreno de La Isla 2023? Aquí te traemos todos los detalles en la galería exclusiva del emocionante arranque del Desafío en Turquía.

Por: Cinthia Aguilar

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