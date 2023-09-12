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FOTOS | Las llaves de Playa Alta en disputa en La Isla

Los desafiantes de los tres equipos lucharon por conseguir las llaves de Playa Alta y Playa Media, posteriormente jugaron por la capitanía en La Isla.

Por: Cinthia Aguilar

La Isla programa 11 juego por el territorio y capitanía
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