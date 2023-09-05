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FOTOS | El territorio y la capitanía se ponen en juego en La Isla

Desconocidos, Rebeldes e Intensos arribaron a un nuevo territorio y se enfrentaron para ganar su estadía en Playa Alta en La Isla, Desafío en Turquía.

Por: Cinthia Aguilar

La Isla Desafío en Turquía programa 6
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