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FOTOS | 'Trapitos al sol' en el Juego por el Brazalete en La Isla
Los tres equipos compitieron y pocos se salvaron de salir enlodados o enfadados; decir la verdad sin tapujos fue fundamental para triunfar en La Isla.
Los tres equipos compitieron y pocos se salvaron de salir enlodados o enfadados; decir la verdad sin tapujos fue fundamental para triunfar en La Isla. Al final se demostró que la verdad no peca, pero sí incomoda.