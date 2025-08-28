Adal Ramones: cuál es el nivel de estudios del nuevo conductor de La Granja VIP

En medio de toda la expectativa que ha generado el inicio de La Granja VIP, se confirmó que Adal Ramones será el conductor estelar. Como era de esperarse, esta noticia causó furor entre el público y ha provocado también que aumente el interés por saber más sobre el presentador; desde los inicios de su trayectoria, su nivel de estudios, hasta este ambicioso proyecto.

Adalberto Javier Ramones Martínez —su nombre completo— es un presentador, actor, comediante y productor de televisión mexicano. Nació el 3 de diciembre de 1961 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde se graduó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Regiomontana de Monterrey.

Fue durante esta etapa donde perfeccionó sus habilidades para estar frente a la pantalla, además de que tomó cursos de teatro y oratoria, que sentaron las bases para su profesión sobre los escenarios, según la información que él mismo ha compartido.

Durante su juventud, se mudó a la Ciudad de México (CDMX), con el fin de perseguir sus aspiraciones profesionales.

Instagram / @adalramones Adal Ramones tiene más de 40 años de trayectoria en la televisión.

Para 1995 saltó formalmente a la fama gracias a que se convirtió en el titular de un programa nocturno, donde hizo mancuerna con personajes como Yordi Rosado, Mauricio Castillo y Roxana Castellanos. Esta emisión es recordada por sus dinámicas, pero también por haber contado con invitados de la talla de Britney Spears, Robbie Williams y Ricky Martin.

Más recientemente, destacó como conductor de Don’t, No lo hagas. Y próximamente, Adal Ramones estará como presentador de La Granja VIP.

Cuándo se estrena La Granja VIP, el nuevo reality de Azteca UNO

La Granja VIP se estrenará el próximo domingo 12 de octubre a través de la señal de Azteca UNO. Este ambicioso proyecto que pondrá a prueba a diversas celebridades al interior de una granja sin lujos ni comodidades.

En cuanto al elenco de esta producción, encabezada por Adal, aún no se revela la identidad de los participantes, pero en los próximos días se irá develando quiénes serán los famosos que se robarán la pantalla.