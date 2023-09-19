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FOTOS |¡Mucho sazón y diversión con las palabras en La Palabra Secreta!

Tuvimos dos invitadas muy talentosas en La Palabra Secreta; Mónica Dionne y Zahie Téllez llegaron para ayudar a Isabel y Adolfo a ganar miles de pesos.

Por: Italia Tapia

Talentosa, carismática y muy bella, Lolita Cortés en otro sábado más de La Palabra Secreta.
La chef Zahie hizo un gran trabajo con las palabras en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne llegó dispuesta a La Palabra Secreta para descifrar la mayor cantidad de palabras.
La chef Zahie llegó a La Palabra Secreta para ayudar a Isabel y Adolfo a ganar miles de pesos.
Adolfo es apasionado de los números y de viajar. ¡Llegó a La Palabra Secreta para ganar mucho dinero y poder conocer todo el mundo!
Isabel es profesora de lectura y redacción en el nivel media superior, llegó a La Palabra Secreta para demostrar su habilidad con las palabras.
Nuestra querida chef Zahie Téllez la pasó fenomenal en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne ya demostró que es excelente en la cocina, ¿también lo fue en La Palabra Secreta?
En la primera ronda de mano a mano en La Palabra Secreta , Zahie e Isabel obtuvieron solo un punto.
Mónica y Alberto se entendieron muy bien. ¡Lograron sumar sus primeros cuatro puntos en La Palabra Secreta!
¡Hubo cambio de celebridades en La Palabra Secreta! Mónica jugó mano a mano con Isabel y lograron sumar 6 puntos.
Zahie y Adolfo no lograron acumular muchos puntos en su ronda de mano a mano en La Palabra Secreta.
Lolita Cortés ilumina el foro de La Palabra Secreta, ¡es hermosa!
La belleza de la chef Zahie deslumbró el foro de La Palabra Secreta este sábado.
Isabel desea ganar miles de pesos en La Palabra Secreta, ¿lo logró?
Adolfo con toda la actitud jugó en La Palabra Secreta. ¡Lo dio todo en cada juego!
Isabel fue muy precisa con sus respuestas en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne lució increíble en La Palabra Secreta.
¡Qué buen look de la chef Zahie Téllez! Se veía muy hermosa en La Palabra Secreta.
Mónica y Adolfo crearon una gran mancuerna en cada ronda de La Palabra Secreta.
Isabel y Zahie jugaron increíble el juego de la contraseña, lograron un equilibrio impecable en La Palabra Secreta.
Adolfo no corrió con suerte en el juego de la contraseña, lo acumuló muchos puntos en La Palabra Secreta.
Isabel acumuló la mayoría de puntos y eso la llevó a la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Mónica demostró su gran habilidad en el juego de La Palabra Secreta.
Isabel ganó en La Palabra Secreta y tuvo que elegir a una de las dos celebridades que nos acompañó en este programa. ¿A quién escogió?
Zahie lo dio todo en los juegos pero, Isabel decidió que ella no la acompañaría a la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Mónica fue la elegida para jugar en la escalera del dinero y ayudar a Isabel a ganar miles de pesos en La Palabra Secreta.
Isabel tiene que ser muy precisa con sus pistas para que Mónica pueda descifrar las palabras, ¿cuánto dinero logrará ganar en La Palabra Secreta?
¡Isabel logró llevarse 25,000 pesos en La Palabra Secreta!
La Palabra Secreta se engalanó con la presencia de dos maravillosas invitadas; Zahie Téllez y Mónica Dionne.
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Talentosa, carismática y muy bella, Lolita Cortés en otro sábado más de La Palabra Secreta.
La chef Zahie hizo un gran trabajo con las palabras en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne llegó dispuesta a La Palabra Secreta para descifrar la mayor cantidad de palabras.
La chef Zahie llegó a La Palabra Secreta para ayudar a Isabel y Adolfo a ganar miles de pesos.
Adolfo es apasionado de los números y de viajar. ¡Llegó a La Palabra Secreta para ganar mucho dinero y poder conocer todo el mundo!
Isabel es profesora de lectura y redacción en el nivel media superior, llegó a La Palabra Secreta para demostrar su habilidad con las palabras.
Nuestra querida chef Zahie Téllez la pasó fenomenal en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne ya demostró que es excelente en la cocina, ¿también lo fue en La Palabra Secreta?
En la primera ronda de mano a mano en La Palabra Secreta , Zahie e Isabel obtuvieron solo un punto.
Mónica y Alberto se entendieron muy bien. ¡Lograron sumar sus primeros cuatro puntos en La Palabra Secreta!
¡Hubo cambio de celebridades en La Palabra Secreta! Mónica jugó mano a mano con Isabel y lograron sumar 6 puntos.
Zahie y Adolfo no lograron acumular muchos puntos en su ronda de mano a mano en La Palabra Secreta.
Lolita Cortés ilumina el foro de La Palabra Secreta, ¡es hermosa!
La belleza de la chef Zahie deslumbró el foro de La Palabra Secreta este sábado.
Isabel desea ganar miles de pesos en La Palabra Secreta, ¿lo logró?
Adolfo con toda la actitud jugó en La Palabra Secreta. ¡Lo dio todo en cada juego!
Isabel fue muy precisa con sus respuestas en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne lució increíble en La Palabra Secreta.
¡Qué buen look de la chef Zahie Téllez! Se veía muy hermosa en La Palabra Secreta.
Mónica y Adolfo crearon una gran mancuerna en cada ronda de La Palabra Secreta.
Isabel y Zahie jugaron increíble el juego de la contraseña, lograron un equilibrio impecable en La Palabra Secreta.
Adolfo no corrió con suerte en el juego de la contraseña, lo acumuló muchos puntos en La Palabra Secreta.
Isabel acumuló la mayoría de puntos y eso la llevó a la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Mónica demostró su gran habilidad en el juego de La Palabra Secreta.
Isabel ganó en La Palabra Secreta y tuvo que elegir a una de las dos celebridades que nos acompañó en este programa. ¿A quién escogió?
Zahie lo dio todo en los juegos pero, Isabel decidió que ella no la acompañaría a la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Mónica fue la elegida para jugar en la escalera del dinero y ayudar a Isabel a ganar miles de pesos en La Palabra Secreta.
Isabel tiene que ser muy precisa con sus pistas para que Mónica pueda descifrar las palabras, ¿cuánto dinero logrará ganar en La Palabra Secreta?
¡Isabel logró llevarse 25,000 pesos en La Palabra Secreta!
La Palabra Secreta se engalanó con la presencia de dos maravillosas invitadas; Zahie Téllez y Mónica Dionne.
Talentosa, carismática y muy bella, Lolita Cortés en otro sábado más de La Palabra Secreta.
La chef Zahie hizo un gran trabajo con las palabras en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne llegó dispuesta a La Palabra Secreta para descifrar la mayor cantidad de palabras.
La chef Zahie llegó a La Palabra Secreta para ayudar a Isabel y Adolfo a ganar miles de pesos.
Adolfo es apasionado de los números y de viajar. ¡Llegó a La Palabra Secreta para ganar mucho dinero y poder conocer todo el mundo!
Isabel es profesora de lectura y redacción en el nivel media superior, llegó a La Palabra Secreta para demostrar su habilidad con las palabras.
Nuestra querida chef Zahie Téllez la pasó fenomenal en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne ya demostró que es excelente en la cocina, ¿también lo fue en La Palabra Secreta?
En la primera ronda de mano a mano en La Palabra Secreta , Zahie e Isabel obtuvieron solo un punto.
Mónica y Alberto se entendieron muy bien. ¡Lograron sumar sus primeros cuatro puntos en La Palabra Secreta!
¡Hubo cambio de celebridades en La Palabra Secreta! Mónica jugó mano a mano con Isabel y lograron sumar 6 puntos.
Zahie y Adolfo no lograron acumular muchos puntos en su ronda de mano a mano en La Palabra Secreta.
Lolita Cortés ilumina el foro de La Palabra Secreta, ¡es hermosa!
La belleza de la chef Zahie deslumbró el foro de La Palabra Secreta este sábado.
Isabel desea ganar miles de pesos en La Palabra Secreta, ¿lo logró?
Adolfo con toda la actitud jugó en La Palabra Secreta. ¡Lo dio todo en cada juego!
Isabel fue muy precisa con sus respuestas en La Palabra Secreta.
Mónica Dionne lució increíble en La Palabra Secreta.
¡Qué buen look de la chef Zahie Téllez! Se veía muy hermosa en La Palabra Secreta.
Mónica y Adolfo crearon una gran mancuerna en cada ronda de La Palabra Secreta.
Isabel y Zahie jugaron increíble el juego de la contraseña, lograron un equilibrio impecable en La Palabra Secreta.
Adolfo no corrió con suerte en el juego de la contraseña, lo acumuló muchos puntos en La Palabra Secreta.
Isabel acumuló la mayoría de puntos y eso la llevó a la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Mónica demostró su gran habilidad en el juego de La Palabra Secreta.
Isabel ganó en La Palabra Secreta y tuvo que elegir a una de las dos celebridades que nos acompañó en este programa. ¿A quién escogió?
Zahie lo dio todo en los juegos pero, Isabel decidió que ella no la acompañaría a la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Mónica fue la elegida para jugar en la escalera del dinero y ayudar a Isabel a ganar miles de pesos en La Palabra Secreta.
Isabel tiene que ser muy precisa con sus pistas para que Mónica pueda descifrar las palabras, ¿cuánto dinero logrará ganar en La Palabra Secreta?
¡Isabel logró llevarse 25,000 pesos en La Palabra Secreta!
La Palabra Secreta se engalanó con la presencia de dos maravillosas invitadas; Zahie Téllez y Mónica Dionne.

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