Destapan otra muerte al interior del restaurante La Polar.

Vaya escándalo que se ha generado en torno al restaurante La Polar luego de que personal del establecimiento matara a golpes a un cliente que reclamó un cobro excesivo en su cuenta; sin embargo, una nueva muerte dentro del inmueble ha salido a relucir.

¿Qué pasó en el restaurante La Polar? Un hombre identificado como Antonio Monroy fue asesinado hace unos días en el restaurante luego de ser golpeado por trabajadores del lugar, por lo que uno de los involucrados fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

El hombre de 59 años falleció tras ser sacado del área de estacionamiento que posteriormente fue limpiada. Antonio Monroy fue dejado en la calle, mientras que la mujer (su acompañante) fue obligada a salir del establecimiento.

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¿Hubo otra muerte en La Polar?

Luego de lo sucedido, el establecimiento ubicado en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, sigue dando de qué hablar, pues la noche del martes 10 de enero se reveló otra muerte al interior de sus instalaciones.

La víctima se llamaba Fernando Jiménez y trabajaba como mesero del lugar. En una entrevista que familiares del finado joven ofrecieron a El Financiero, señalaron que falleció en enero de 2022 tras un accidente de trabajo.

Por ello, los familiares del hombre, de 33 años, acusaron a la empresa, propiedad de “Mary Trini”, de negligencia y corrupción y exigieron justicia tras la muerte de Fernando Jiménez pues nunca quisieron hacerse cargo del caso, ni les dieron la indemnización correspondiente.

¿Cuándo y cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con los familiares de la víctima, el hecho tuvo lugar el 5 de diciembre de 2021 y fue ocasionado por una falla en un elevador montacargas. Los afectados señalan que el día del percance fue borrada toda la evidencia e incluso hubo amenazas a empleados para que no dijeran nada, además de que existió falsedad de declaraciones.

En entrevista para el diario ya citado, familiares narraron que Fernando se accidentó porque subió al montacarga y éste se desplomó. “Él estaba de mesero y un cliente se iba sin pagar y como a los meseros les descuentan el dinero de los clientes que no pagan, él corrió al montacargas para cortar camino y alcanzar al cliente, pero el montacargas se desplomó”.

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Este lo provocó lesiones severas a Fernando, a quien le amputaron extremidades. “Fernando no tenía seguro social y por ello lo llevaron a un hospital privado y un mes después fue trasladado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lomas Verdes, donde falleció el 20 de enero de 2022”.

¿Se hizo cargo La Polar?

Los familiares aseguraron que en un principio la empresa sí se hizo cargo de los gastos de hospitalización, posteriormente lograron asegurar a Fernando, fue así como pudieron trasladarlo a una clínica del IMSS. Desde entonces se desentendieron del caso.

Por último, aseguraron que el caso de Fernando fue ocultado para no manchar la imagen del establecimiento, la cual se ha visto afectada en los últimos días tras el asesinato de Antonio Monroy. En su momento amenazaron a los empleados del lugar y les indicaron que dijeran que no cayó del elevador sino de la azotea, incluso que Fernando estaba ebrio al momento del incidente.

