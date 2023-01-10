La Polar: Exhiben VIDEO del momento en que sacan cuerpo del cliente sin vida.

Se siguen revelando detalles sobre el fallecimento de un hombre de 59 años en el restaurante La Polar, quien presuntamente fue golpeado por empleados del lugar y en un video que ya circula en redes, se observa la participación de un supuesto elemento de la policía de la Ciudad de México y una persona que actúa en complicidad con éste. Aquí más detalles.

¿Qué se observa en el video que circula en redes sobre el asesinato en La Polar?

En las imágenes que han circulado por las redes sociales, se observa la manera en la que un presunto elemento de la policía capitalina corre hacia el estacionamiento del restaurante y abre la puerta de un elevador para sacar a una persona inconsciente. En el video se ve que un adulto que viste una chamarra verde militar larga azota a la persona lesionada contra el piso, mientras ahuyenta a las personas que se encontraban en la entrada de La Polar. Finalmente, entre estos dos hombres cargan el cuerpo de la persona con la finalidad de trasladarlo a la calle, donde pudo ser atendido por paramédicos, aunque lamentablemente horas después se declaró que había perdido la vida.

UNIFORMADO AYUDÓ a SACAR al HOMBRE Q MATARON en @LaPolar_Cantina

Así bajó este uniformado para ayudar a tirar en la calle, al cliente apaleado por empleados.

El lugar tenia seguridad privada de CUSAEM.@SSC_CDMX detuvo al gerente@FiscaliaCDMX indaga



El caso en @multimediostv pic.twitter.com/a14QlR3pCu — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 9, 2023

¿Qué dijo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX sobre la posible participación de un elemento de la policía en los hechos?

A través de una publicación de Twitter, La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) negó que la persona que se observa en el video pertenezca a la policía capitalina, pues afirmaron que el restaurante La Polar contaba con seguridad privada.

Respecto a los hechos ocurridos en un establecimiento ubicado en @AlcCuauhtemocMx, la #SSC informa: el lugar cuenta con personal de seguridad privada, no depende de esta Secretaría; la persona que aparece en un video que circula en redes sociales no es policía de esta Institución pic.twitter.com/CxvvBjW6db — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 9, 2023

¿Qué otro video se ha hecho viral sobre el mismo caso?

La acompañante del hombre que perdió la vida en La Polar hizo un en vivo en el lugar de los hechos y ahí se puede ver que la mujer se encontraba desesperada y pidiendo ayuda porque su amigo estaba siendo golpeado.