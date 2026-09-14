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La Resolana |Capi Pérez trae las mejores imitaciones de La Granja VIP, imitando los momentos más épicos del reality

¡Muchas carcajadas! El Capi Pérez revive los momentos más icónicos de La Granja VIP en la semana, imitando a los granjeros y conductores del reality

En La Resolana el Capi Pérez aprovecha la oportunidad en La Resolana para hacer varias imitaciones del reality de La Granja VIP en su primer semana, imitando a Adal Ramones, Kenyy, Carlos Trejo, Kunno y más; usando su comedia única. Revive lo que realizó el famoso conductor con sus disfraces únicos.

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