La reacción de Abigail Pak “La Coreañera” al saber que es la PRIMERA ELIMINADA de La Granja VIP
Kevyn, Rafa Mercadante y Manelyk se salvaron de la eliminación y “La Coreañera” se tuvo que despedir del programa; dale play y revive su inesperada reacción.
Esta noche Abigail Pak “La Coreañera” se despidió de La Granja VIP Segunda Temporada, pero dejó su corazón y grandes momentos dentro del reality con sus compañeros. Su Eliminación fue un momento bastante inesperado, pues parece que ella deseaba irse a casa.