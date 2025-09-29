inklusion logo Sitio accesible
‘Capi, yo soy tu padre': Así fueron las clases de combate Jedi en La Resolana

Sergio Torres, Sandra Itzel, Bryan y Eddy Skabeche demostraron de qué lado está la fuerza.

Crédito: TV Azteca

En La Resolana de este domingo 28 de septiembre, El Capi Pérez puso a Sergio Torres, Sandra Itzel, Bryan y Eddy Skabeche a savar su lado más geek en un combate como en las viejas galaxias, pues tomaron una pequeña clase de la Academia de instrucción en arte del combate para sacar sus mejores movimientos Jedi. ¿Quién ganó? Descúbrelo aquí.

