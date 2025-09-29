Dónde están y qué hacen los participantes de la temporada 3 de Exatlón México

La tercera temporada de Exatlón México, transmitida entre 2019 y 2020, marcó el inicio de nuevas etapas en la vida de sus protagonistas, más allá de los circuitos inolvidables y las competencias reñidas. Varios regresaron en temporadas posteriores, algunos encontraron el amor y otros tomaron caminos fuera de la televisión. Años después, esta generación sigue dando de qué hablar.

¿Qué pasó con los campeones de la tercera temporada de Exatlón México?

Mati Álvarez y Heliud Pulido se consagraron campeones en aquella edición. Para Mati fue el primero de los cuatro títulos que la convirtieron en leyenda absoluta de Exatlón no solo en México, sino a nivel internacional, además de mantenerse como referente del atletismo y el parkour con su gimnasio en Ciudad de México. Hoy se prepara para volver a las arenas, pues será parte de la novena temporada que arranca el próximo 29 de septiembre.

Heliud, canoísta olímpico, además de dejar una profunda huella en la competencia, también encontró el amor. En esta edición conoció a Pame Verdirame, exfutbolista, con quien formó una familia y hoy son padres de una niña. Él será coach en la nueva temporada, con lo que consolida su papel como guía dentro del programa, ya que también lo fue durante la edición Draft actual.

¿Dónde están los finalistas y semifinalistas de la tercera temporada?

Heber Gallegos, finalista junto a los campeones, se mantiene como velocista y promotor del atletismo en Chihuahua. Casandra Ascencio y Christian Anguiano también encontraron el amor, hoy se encuentran comprometidos y ambos han comenzado sus propios emprendimientos. Son una de las parejas más populares en redes para los seguidores de Exatlón México. Jazmín Hernández continúa en el rugby, deporte que la proyectó en el show.

En cuartos de final, David Juárez “La Bestia” brilló con su fuerza y carisma. Hoy es emprendedor en Mérida con su marca de café. Mientras que su hermano gemelo, Ian Juárez, quien también fue parte de la competencia, mantiene una vida centrada en los negocios, las finanzas y su pasión por el café junto a su hermano.

¿Qué hacen ahora otros protagonistas de la temporada 3?

Melisa Ramos sigue activa como futbolista en la Liga MX Femenil con Toluca, mientras que Marysol Cortés se consolidó como una de las figuras más queridas y hoy es capitana del Equipo Blanco en el Draft rumbo a la temporada 9. Mauricio “Mau” López, experto en parkour, impulsa junto a Mati un gimnasio especializado, mientras que Keno Martell está vinculado al fútbol americano en Monterrey.

Algunos atletas tomaron rumbos más discretos, como Yussely Soto en el ciclismo de ruta, Jenny García en la conducción televisiva, o Gina Torres, quien sorprendió recientemente al participar en un reality de supervivencia. Otros, como Laredo Kid y Myzteziz Jr., permanecen en la lucha libre profesional, Carolina Mendoza continúa como clavadista olímpica, mientras que Adriana Jiménez se retiró de los clavados pero continúa ligada al deporte en puestos directivos a favor de los derechos de los atletas. Óscar “Kevin” Rojas es actualmente asistente técnico del Zacatepec. Steph Gómez lamentablemente falleció en el año 2021 a causa de COVID-19.

La tercera temporada de Exatlón México sembró historias de amor, emprendimiento y segundas oportunidades. Varios de estos atletas regresaron en temporadas posteriores para demostrar que su espíritu competitivo sigue intacto. Y con el regreso de Mati y Heliud para la novena edición, el legado de aquella generación vuelve a encenderse en las arenas de República Dominicana.