La Granja VIP llega con todo a La Resolana: El Capi te hará reír con sus parodias granjeras Una vez más Capidal Ramones sigue siendo el cliente número uno de La Resolana y esta vez hasta de Capiavier Alatorre. Publicado: 24/11/2025 | 🕑 02:02La Resolana Con El Capi Compartir Copiar enlace Capiólogo ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Estos son los diseños de uñas que te van a hacer brillar en invierno Estilo de vida ÚLTIMA HORA: Ya tenemos ELIMINADO de La Granja VIP este 23 de noviembre. Descubre aquí quién salió La Granja VIP OFICIAL: Ya tenemos a los CUATRO PEONES de la séptima semana en La Granja VIP La Granja VIP Así vive Vanessa López su última noche en Exatlón México: lágrimas, gratitud y una huella imborrable Exatlón México El encuentro del año: ¿Qué se dijeron Belinda y Cazzu en la Gala de GQ? Latinos A esta hora será el megabloqueo de transportistas este lunes 24 de noviembre: rutas cerradas y alternas Servicios Ver más