‘Chupa o hueles... de la muerte’: Así les fue a Sergio Torres, Sandra Itzel y a Los Skabeche con los retos del Capi Pérez
En esta dinámica de La Resolana, quien cometía un error, probaba un desodorante, pero si triunfabas, disfrutabas de una deliciosa paleta.
Crédito: TV Azteca
En la dinámica de ‘Chuapas o hueles... de la muerte’ de La Resolana de este domingo 28 de septiembre, el Capi Pérez hizo que Sergio Torres, Sandra Itzel, Bryan y Eddy Skabeche demostraran que tan atentos sony su nivel de destreza, ya que, como su nombre lo dice, cuando cometieron un error, los invitados terminaron probando desodorante en barra. ¿Quién probó más el ‘anti apestante’? ¿Los influencers sacaron la casta por las nuevas generaciones? ¿Sandra Itzel triunfó? Descúbrelo aquí.
