El Capi Pérez como nuevo papá: “estoy con unas ojeras que se llevan muy bien con mi sonrisa”

El pasado 1 de octubre, nuestros queridos Capi Pérez e Itzel Barro se convirtieron en papás del pequeño Vicente, quien llegó para llenarlos de orgullo y mucha felicidad. Platicamos en exclusiva con el conductor de La Resolana y asegura que esta nueva etapa le cambió por completo la vida: “No puedo dormir bien la verdad, pero estoy con unas ojeras que se llevan muy bien con la sonrisa constante que traigo. Estoy muy feliz, muy ilusionado, muy motivado sobre todo”. Además, explicó que no han pensado si quieren tener más hijos pronto o esperarse: “Quién sabe, no hemos platicado, estamos disfrutando, no me cierro a nada, estoy muy feliz disfrutando cada día”.

Al preguntarle sobre cuáles de sus personajes serían el mejor y peor niñero para su hijo, El Capi contestó: “Yo creo que el peor niñero sería “CapiHada” porque tiene una vida muy aceler-hada, muy sintética digamos. El mejor yo creo podría ser “Margarita Mckenzie”, porque es una mujer organizada, estricta, con un sistema establecido”.

A muchos de sus seguidores y compañeros de trabajo les encantó el nombre elegido para su bebé, por lo que le preguntamos sobre esta decisión tan importante: “Me pareció que suena chido, suena poderoso, es un nombre clásico que no es muy utilizado, pero la combinación de nuestros apellidos con el nombre suena chido: Vicente Pérez Barro”

Por último, le pedimos al también conductor de Venga La Alegría que le mandara un mensaje a su hijo, a quien dejó en casa para regresar a las grabaciones de La Resolana: “Que él se encargue de ser feliz y yo me encargaré de que no le falte nada”.