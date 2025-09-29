El Capi Pérez recrea algunos momentos sublimes del internet en La Resolana

Porque no todo es TikTok... El Capi Pérez recreó algunos de los momentos sublimes del internet, como aquella ocasión en la que el conductor Yari Martínez se cayó de su silla mientras su programa continuaba al aire y su compañera lo auxiliaba. Además, parodió la vez en que un grupo de aeromozas y pilotos le dieron la bienvenida a los Backstreet Boys en el aeropuerto de Astaná. ¡No te lo pierdas! Es una carcajada garantizada.

