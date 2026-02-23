El Taller de La Resolana | Scarcuchi lo cuenta todo: Amor, familia y divertidas dinámicas en el programa

Scarcuchi fue la invitada especial y participó en dinámicas como “Encontrando el peso de la muerte” y “Adivina el reguetonero de la suerte”. Además, en la hora del chisme habló de su mala suerte en el amor y recordó el momento en que habló con su mamá tras salir del clóset. Entre risas, recreó situaciones hipotéticas junto a los conductores.