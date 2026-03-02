inklusion logo Sitio accesible
La Resolana | El Capi Pérez tuvo a invitados de lujo que realizaron el famoso juego de: “Vamo´ A a Tirarnos un Selfie de la Muerte

El Capi Pérez tuvo en La Resolana hoy domingo 1 de marzo de 2026 a 4 invitados de lujo, quienes no se salvaron de jugar con nuestro conductor

La Resolana Con El Capi

El Capi Pérez tuvo invitados de lujo en el programa de La Resolana de hoy domingo 1 de marzo de 2026. Nuestro conductor contó con la presencia de Jerry Velázquez y las integrantes de Las Damitas Histeria, quienes cuentan con un podcast; descubre lo que hicieron estas celebridades y los grandes momentos de risa y diversión que nos regalaron.

