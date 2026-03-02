La Resolana | El Capi Pérez tuvo a invitados de lujo que realizaron el famoso juego de: “Vamo´ A a Tirarnos un Selfie de la Muerte

El Capi Pérez tuvo invitados de lujo en el programa de La Resolana de hoy domingo 1 de marzo de 2026. Nuestro conductor contó con la presencia de Jerry Velázquez y las integrantes de Las Damitas Histeria, quienes cuentan con un podcast; descubre lo que hicieron estas celebridades y los grandes momentos de risa y diversión que nos regalaron.

