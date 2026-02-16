La Resolana | Isidora Vives y Juanpa Zurita llegan con el Capi Pérez y estos invitados de lujo tuvieron varias dinámicas llenas de risas y sobre todo mucha diversión
El Capi Pérez tuvo dos invitados de lujo como Isidora Vives y Juanpa Zurita en el programa La Resolana de hoy domingo 15 de febrero de 2026
El programa de La Resolana de hoy domingo 15 de febrero de 2026 tuvo como invitados de lujo a Isidora Vives y a Juanpa Zurita. El Capi Pérez pudo sacarles muchas risas con varias dinámicas, no te pierdas lo que tuvieron qué hacer estos actores de talla mundial con nuestro querido conductor.