La Resolana | Isidora Vives y Juanpa Zurita llegan con el Capi Pérez y estos invitados de lujo tuvieron varias dinámicas llenas de risas y sobre todo mucha diversión

La Resolana Con El Capi

El programa de La Resolana de hoy domingo 15 de febrero de 2026 tuvo como invitados de lujo a Isidora Vives y a Juanpa Zurita. El Capi Pérez pudo sacarles muchas risas con varias dinámicas, no te pierdas lo que tuvieron qué hacer estos actores de talla mundial con nuestro querido conductor.

