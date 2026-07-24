Venga La Alegría | Programa 24 de julio 2026 Parte 1 | ¡Celebramos el nacimiento de Clemente, el segundo hijo de El Capi!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de julio 2026, parte 1: Celebramos el nacimiento de Clemente, el segundo hijo de El Capi e Itzel, Cristián de la Fuente vuelve a enfrentar al presunto ladrón de su motocicleta, Danna evita los cuestionamientos por el hate a Belinda, el imperdible Challenge y la receta de volcancitos de carne asada.

También, Lis Vega defiende a Aylín Mujica, Ariel López Padilla habla de la faceta de su hija como madre, una espectacular pasarela de disfraces para fiestas temáticas y las noticias que todos comentamos: fraudes por WhatsApp, la detención de Danna Yanina por lo de Dafne Quintos y los paracaidistas en Benito Juárez. Además, el reportaje de Víctor Landeros y los mejores momentos de MasterChef 24/7. ¡Venga La Alegría!