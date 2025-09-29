¡Surge el Capiatrón! El Capi Pérez crea su versión de Alberto del Río rumbo a La Granja VIP

El Capi Pérez revivió la polémica aparición de Alberto del Río en Venga La Alegría del pasado mes de mayo, pero, como siempre, poniendo la comedia por delante. Además, recordó la efusiva bienvenida que Antonio Rosique, conductor de Exatlón Draft El Ascenso, le dio a ‘El Patrón’ a TV Azteca, pues participará en La Granja VIP, reality que se estrenará el próximo 12 de octubre y que contará con la presencia de Alfredo Adame, Sandra Itzel, César Doroteo, Manola Díez, Kim Shantal, Jawy Méndez.

