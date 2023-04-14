La Rueda de la Suerte: Ellos son los conductores del programa de concursos de Azteca UNO.

La Rueda de la Suerte, es el internacionalmente famoso programa de concurso que muy pronto llegará a nuestra pantalla de Azteca UNO y no te lo puedes perder.

¿De qué trata y quiénes son los conductores de La Rueda de la Suerte?

Rafa Mercadante es el encargado de conducir este programa, acompañado de la guapa, carismática y talentosa Curvy Zelma, donde podrás ganar miles de pesos descubriendo las frases que se encuentran ocultas.

En cada programa compiten tres concursantes quienes girarán la enorme rueda para tener la oportunidad de acumular dinero, acertando a las letras que forman la frase que se encuentra oculta. El concursante que descubra acertadamente la frase ganará el dinero que haya logrado acumular.

¿Cuáles son los requisitos para participar en La Rueda de la Suerte?

Para registrarte deberás ingresar al siguiente link o a través de la App de Azteca EN VIVO, donde deberás llenar un formulario y los requisitos son los siguientes:



Ser mayor de 18 años

Ser residente de la República Mexicana

Querer divertirte en televisión

Tener habilidad para encontrar frases ocultas

Querer ganar miles de pesos

¡Regístrate ahora y participa con nosotros!

¡Ven a girar La Rueda de la Suerte y Gana Miles de Pesos! Regístrate y participa por hasta medio millón de pesos.