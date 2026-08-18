ÚLTIMA HORA: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas qué Cocinero va a la parte final del Reto por el Pin del Chef este lunes

Este lunes hemos entrado a la etapa final de MasterChef 24/7 y es que después de 13 semanas, hemos sido testigos de cómo los Cocineros han dejado lo mejor de sí mismos día a día, por lo que estamos por presenciar una de las últimas Batallas por el Pin del Chef dentro de esta temporada.

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Como sabrás, el Pin Negro es uno de las insignias que todo participante ha anhelado conquistar, pues su poder podría ser crucial en el cómo se desarrolla la semana de MasterChef 24/7 y a estas alturas de la competencia, nadie quiere quedarse sin esta insignia o peor aún, llevarse el Pin Negro, por lo que esta noche de lunes se han abierto votaciones.

Abren votaciones en MasterChef 24/7

Este lunes 17 de agosto se han abierto votaciones para que tú elijas quién será la Cocinera o el Cocinero que pasará a la última parte del Reto por el Pin del Chef, donde tendría más probabilidades de poder hacerse de este.

Conseguir el Pin del Chef es una semana tan importante como esta podría poner a tu participante favorito o favorita con un pie en la Final por lo que esta noche tú podrías definir el futuro de uno de estos.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 para elegir quién va al final del Reto por el Pin del Chef?

En este reality show de cocina el integrante más importante eres tú quien definirá al Cocinero que irá a la parte final del Reto por el Pin del Chef este lunes, donde podrás votar de distintas maneras.

Para votar, debes escanear el código QR que aparecerá en pantalla una vez que lo indique nuestra querida conductora Claudia Lizaldi.

También puedes entrar en nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles.

Otra manera de emitir tu voto es a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android de manera completamente gratis.

¿Cómo puedo tener votos extra en MasterChef 24/7?

En este programa hasta un voto podría hacer la diferencia, por ello es importante que uses tus 10 votos y tras hacerlo, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla, así que no lo pienses dos veces.