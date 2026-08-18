ÚLTIMA HORA: Aurélie Garzonio es la octava eliminada de Survivor México La Reliquia En Llamas

A solo unos días de que llegue la gran final de Survivor México La Reliquia En Llamas, este lunes 17 de agosto Aurélie Garzonio se convirtió en la octava eliminada del reality. Tras haber logrado sobrevivir a 4 semanas de intensa competencia como parte de la tribu Halcones y luego Equipo Verde, la originaria de Montpellier (Francia) se despidió de la posibilidad de triunfo.

¿Qué pasó en Survivor México La Reliquia En Llamas hoy, 17 de agosto? Aurélie es la octava eliminada

Tras ser los 2 Sobrevivientes más votados, Aurélie y Julio terminaron en el Duelo de Extinción. Ambos se enfrentaron en una intensa y exhaustiva competencia, pero al final fue Julio quien logró sobreponerse, mientras Aurélie le dice adiós a Survivor México La Reliquia En Llamas.

Anteriormente, este lunes 17 de agosto se realizó el Juego por el Collar Individual. Un total de 4 parejas se enfrentaron en 5 estaciones, pero al final la competencia se concentró en 2 parejas finalistas: Shada/Julio y Avril/Sahit. Estos dos últimos consiguieron el triunfo y así garantizaron un día más como Sobrevivientes.

Cabe recordar que, como indicó Warrior anteriormente, en esta última semana ya no habrá tribus. "Ya no más tribus, ya no más equipos. Y será una semana intempestiva. Si estábamos en época de tormenta de extinciones, como se los había adelantado, se viene un hecatombe de extinciones". A partir de este lunes, los Sobrevivientes usan bandanas negras.

Cuándo es la final de Survivor México La Reliquia En Llamas

La gran final de Survivor México La Reliquia En Llamas se realizará este domingo 23 de agosto, en punto de las 6:00 P.M. Además de poder disfrutarlo totalmente gratis en la señal de Azteca UNO, también estará disponible en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.