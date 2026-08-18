No tires la esponja de la cocina: así puedes hacer un squishy de mantequilla para divertir a los niños
Es uno de los juegos más utilizados por los niños y que será fácil de hacer.
Uno de los elementos de limpieza más utilizados en el mundo de la cocina es la esponja, la que sirve para poder lavar todos los utensilios, platos, cubiertos y vasos; y dejarlos relucientes, para poder eliminar así los restos de grasa y de comida. Sin embargo, cuando se desgastan y pierden su utilidad, muchas personas tienden deshacerse de ellas, por lo que te compartiremos la técnica DIY para reutilizarlas y convertirlas en squishies, juguetes que se hn convertido en tendencia y que les encantará a los niños.
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La esponja es muy útil en el mundo de la limpieza, teniendo en cuenta que se encargan de dejar todos los utensilios de cocina de una manera más reluciente y limpia, eliminando los residuos que pueden haber quedado y que tienen una larga utilidad. Sin embargo, cuando se gastan, hay personas que tienden a deshacerse de este objeto porque piensan que ya no sirve, pero nos estamos perdiendo un gran tesoro.
Gracias a la técnica DIY, podrás convertir estas viejas esponjas en uno de los juguetes que son tendencia y que estamos hablando de los squishies, que se caracterizan por ser juguetes suaves y esponjosos que puedes apretar varias veces y son ideales para las vacaciones de verano en estos últimos días. En este caso, te dejaremos cómo lograr unos squishies de mantequilla.
Materiales para reciclar la esponja y hacer un squishy
- 1 esponja de cocina limpia
- Papel blanco o amarillo
- Plumones de colores
- Tijeras
- Cinta adhesiva transparente
- Lápiz
- Aguja o alfiler
@unamaestraconclase
¿Os animáis a hacerlos?🍩♬ Sunroof - Nicky Youre & dazy
Cómo hacer los squishies con esponja
- Tomar una esponja de cocina limpia y retirar con cuidado la parte verde y hacerlo hasta que quede la parte amarilla
- Cortar la esponja amarilla con unas tijeras con filo a la mitad de forma vertical e intentar que las dos partes tengan un tamaño parecido para que tenga una forma uniforme
- Colocar as dos mitades de la esponja una detrás de otra, alinead por los extremos sobre una hoja de papel; y tendrás un rectángulo largo y delgado que podrás usar como referencia para hacer la envoltura
- Trazar alrededor de la esponja y dibujar el diseño que tendrá tu mantequilla y usar la imaginación para lo que quieras
- Colorear el diseño con los plumones y utilizar varios colores
- Colocar cinta adhesiva cuando hayas terminado de decorar el papel
- Recortar la envoltura siguiendo el molde que preparaste
- Envolver como si fuera una barra de mantequilla, pero sin comprimir demasiado
- Hacer los agujeros con una aguja o alfiler para darle el efecto squishy y permitirán que el aire salga poco a poco cuando aprietes la esponja y al soltarla, el aire volverá a entrar para que recupere su forma lentamente