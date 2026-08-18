No tires la esponja de la cocina: así puedes hacer un squishy de mantequilla para divertir a los niños

Uno de los elementos de limpieza más utilizados en el mundo de la cocina es la esponja, la que sirve para poder lavar todos los utensilios, platos, cubiertos y vasos; y dejarlos relucientes, para poder eliminar así los restos de grasa y de comida. Sin embargo, cuando se desgastan y pierden su utilidad, muchas personas tienden deshacerse de ellas, por lo que te compartiremos la técnica DIY para reutilizarlas y convertirlas en squishies, juguetes que se hn convertido en tendencia y que les encantará a los niños.

¡Después de 18 años, Erick podría enterarse de que tiene un hijo!

La esponja es muy útil en el mundo de la limpieza, teniendo en cuenta que se encargan de dejar todos los utensilios de cocina de una manera más reluciente y limpia, eliminando los residuos que pueden haber quedado y que tienen una larga utilidad. Sin embargo, cuando se gastan, hay personas que tienden a deshacerse de este objeto porque piensan que ya no sirve, pero nos estamos perdiendo un gran tesoro.

Gracias a la técnica DIY, podrás convertir estas viejas esponjas en uno de los juguetes que son tendencia y que estamos hablando de los squishies, que se caracterizan por ser juguetes suaves y esponjosos que puedes apretar varias veces y son ideales para las vacaciones de verano en estos últimos días. En este caso, te dejaremos cómo lograr unos squishies de mantequilla.

Materiales para reciclar la esponja y hacer un squishy

1 esponja de cocina limpia

Papel blanco o amarillo

Plumones de colores

Tijeras

Cinta adhesiva transparente

Lápiz

Aguja o alfiler

Cómo hacer los squishies con esponja