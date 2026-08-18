¿Cómo votar PASO a PASO para las semanas finales de MasterChef 24/7?

Como sabrás, estamos entrando a la parte final de MasterChef 24/7 y todo está por cambiar dentro de la cocina más intensa de México, pues en estos días, no hay margen para errores, por lo que cada vez que los Cocineros salgan a las parrillas, podría ser la última vez que los veamos.

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Dentro de estos últimos días de MasterChef 24/7 veremos algunos cambios en la manera en que se vota por los Cocineros finalistas, donde se ha dado a conocer que ya NO habrán votaciones para salvar directamente a un Cocinero, pero estas no desaparecerán, por lo que te explicaremos todo lo que debes de saber para que decidas el rumbo de este reality show culinario que ha llegado a revolucionar la televisión mexicana.

¿Cómo votar en las finales de MasterChef 24/7?

Dentro de estas semanas finales de MasterChef 24/7, estaremos por ver grandes cruces, por lo que los votos serán cruciales en cada uno de los Retos y este es el link donde puedes decidir el futuro de tu Cocinero o Cocinera favoritos.

También puedes escanear el código QR que aparecerá en pantalla una vez que nuestra querida conductora Claudia Lizaldi.

También puedes hacerlo entrando de manera directa a nuestro sitio web oficial de TV Azteca, donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en la sección de MasterChef 24/7 aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los Cocineros y Cocineras elegibles.

Otra manera de emitir tu voto es a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android de manera completamente gratis.

¿Quiénes han sido eliminados de Masterchef 24/7?

La exigencia en MasterChef 24/7 no es fácil de llevar, por ello con el paso de las semanas nos hemos despedido de muchos de los Cocineros que en su momento le dieron sabor al programa, tales como:

