La vez que Lola Cortés criticó a Chayanne sin saber que él la estaba escuchando

Lola Cortés es una mujer reconocida por ser una de las críticas más exigentes de La Academia, por lo que nunca se guarda nada acerca de su punto de vista y opinión para los académicos; sin embargo, ella también se ha llevado grandes sorpresas y momentos bochornosos en el proyecto.

La vez que Lola Cortés criticó la música de Chayanne

Se considera que la cuarta generación de La Academia ha sido una de las más polémicas, ya que hubo fuertes encuentros entre los académicos, pero también existieron momentos inolvidables con los críticos, uno de los más recordados fue el de Lola Cortés y Chayanne. Todo comenzó cuando José Luis interpretó una canción de Chayanne y no fue del gusto de los críticos, en especial de Lola, quien no dudo ni un segundo en dar su punto de vista, pero en esa ocasión no se dirigió al académico, sino a los maestros. La actriz de teatro reclamó por la selección de canciones, ya que pensó que ese tema no era apto para hacer que José Luis diera todo su potencial:

¿Por qué no podemos ver canciones mucho más espectaculares para grandes voces? Pero la elección de canciones pero es que es horrenda.

Después de la crítica de Lola el conductor dio una grata sorpresa, pues le informó a José Luis que había un quinto crítico, justo en ese momento la pantalla se dividió en dos tomas, una enfocando a Lola Cortés y otra a Chayanne, quien estaba enlazado totalmente en vivo para darle su opinión al académico. Cuanto Cortés se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, quedó sumamente apenada y no lo pudo ocultar, pues no hizo más que agachar la cabeza en el panel. Al mismo tiempo, Chayanne vivió un momento incómodo, se notaba en su mirada, pero no quiso hacer ningún comentario a lo que la crítica había dicho respecto a su música; sin embargo, antes de cortar el enlace se escuchó al cantante decir: “Wow, qué fuerte la Lolita...”

¿Qué dijo Lola Cortés del momento incómodo que vivió con Chayanne?

Evidentemente, el video se hizo viral y revive en cada nueva temporada de La Academia, por lo que Lola ya habló sobre el incómodo momento que vivió en la cuarta edición de La Academia. Fue en el programa de “La Resolana”, donde El Capi Pérez realizó una dinámica con la actriz de teatro y revivieron sus momentos más icónicos en la historia del proyecto musical, entre ellos, relució el encuentro con el cantante Chayanne, por lo que reveló que se sintió “de la mi***a”, “cuando lo echas a perder, pues lo aceptas, pides disculpas y te vas”, fueron las declaraciones de Lola Cortés.

Te puede interesar: ¡Así fue el pleito entre Danna y Gibrán Gutiérrez en La Academia 2020!