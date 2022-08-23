La Voz: Ellos son los dos finalistas de cada equipo.

Los participantes han tenido que demostrar su talento en cada una de las etapas dentro de La Voz, pues la competencia ha sido sumamente complicada desde el primer día en que tuvieron que girar las sillas y quedar en uno de los equipos.

Te puede interesar: La Voz: Los integrantes de las semifinales ya están completos.

Este lunes nuestros queridos Joss Favela, David Bisbal, Yuridia y las hermanas Ha-Ash tuvieron la complicada decisión de dejar fuera a uno de los integrantes de su equipo que los ha acompañado en cada etapa para quedarse solo con los dos finalistas.

Sin embargo, no fueron los únicos en brillar en el escenario de La Voz, pues por primera ocasión y luego de mucho tiempo de esperar tuvimos la oportunidad de escuchar un tema con David Bisbal y Paty Cantú en el escenario.

Además, Joss Favela subió a cantar junto con el colombiano Andrés Cepeda, quien llegó como invitado especial para interpretar su nuevo sencillo ‘Si Todo Se Acaba’ con lo que pusieron a todos a cantar.

Los grandes finalistas de cada equipo de La Voz.

Todos los participantes subieron al escenario a cantar lo mejor que pudieron y todo lo que han aprendido en su estancia en La Voz, todo en busca de un lugar en la gran final.

El primero en tener que elegir a sus finalistas fue David Bisbal, quien se quedó con las voces de Gabriel García y Anyelique Solorio con los que el español va a buscar ganar La Voz.

También te puede interesar: La Voz: Se aprieta la competencia y solo queda un lugar.

El segundo en elegir a sus finalistas fue el representante del regional mexicano, Joss Favela quien apostó por el talento de Sandra Guevara y Christian Valdés.

Nuestra querida Yuridia tuvo que tomar la complicada decisión de quedarse con las voces de Isabela Rodríguez y Fátima Elizondo.

Finalmente, las Ha-Ash decidieron que las voces que deberían seguir y llegar a la final eran las voces de Adriana Foster y Marcela López.

