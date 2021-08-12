La Voz: La Gran Final deja los mejores memes en redes sociales.

La Gran Final de La Voz deja los mejores memes en redes sociales. Los usuarios de Twitter no solo resaltaron el talento de nuestros participantes, también el suyo con su creatividad.

Miguel Bosé y Ana Torroja, toda mi infancia hecha realidad 😍 #GranFinalLaVoz pic.twitter.com/DuxF0HAjdI — Michelle (@ChicaIntuitera) August 12, 2021

Nuestro reality show musical llegó a su fin y por ese motivo surgieron un sinfín de imágenes en las cuales muchos fans del programa aplaudieron las actuaciones de los participantes o de los prestigiosos coaches en este día tan especial.

holiii voten por pablo marti este domingo!



PABLO REY HALCÓN #GranFinalLaVoz pic.twitter.com/UaU8jhs8w4 — nat lvs pablo 💚 (@natxheroes) August 12, 2021

Incluso hubo algunos tuiteros más atrevidos que aprovecharon el hashtag #GranFinalLaVoz para pedir que Pablo no salga de Survivor México.

Estoy llorando 😭🥺💔 @lajosa tienes un brillo impresionante, eres la luz de éste programa, te voy a extrañar al aire haciéndonos reír 😭😭😭🎼🎤💔y gozar de tu talento te amoooo!!! #GranFinalLaVoz pic.twitter.com/12z6M5g6xh — Miriam De León (@MiriamDeLen16) August 12, 2021

Te puede interesar: La Voz: ¿Quiénes son los finalistas del reality show?

Nuestras queridas Edith Márquez y Sherlyn Sánchez ganaron La Voz

Fueron nuestras querida Edith Márquez y Sherlyn Sánchez quienes ganaron la presente temporada de La Voz y desde luego también hubo memes que festejaron esta decisión.

#GranFinalLaVoz ¡Sherlyn no tiene 16 años, esos años son los que tiene cantando! Wow! ¡Muy bien cantando música regional mexicana! #EquipoEdithMárquez pic.twitter.com/EibSaaAn3O — ManuelBermag (@ManuelGBerumen) August 12, 2021

El público ha decidido quién fuera la gran triunfadora del reality show musical, pues quedó convencido de que la mejor voz la tiene la chica a su corta edad, con tan solo 16 años.

Lista para votar por Arantza #EquipoJesusNavarro por que debe ser ganadora de @LaVozTvAzteca #GranFinalLaVoz 💗💗💗 y así el domingo votando por PABLO REY HALCÓN 🤙🏻💚 pic.twitter.com/v1s4XkdC82 — Pajarita ciega (@Patthy_Gm) August 12, 2021

También podría interesarte: EN VIVO: Gran Final La Voz 2021 por Azteca Uno.