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La Voz: La Gran Final deja los mejores memes en redes sociales.

Los usuarios de Twitter no solo resaltaron el talento de nuestros participantes, también el suyo con su creatividad.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

La Gran Final de La Voz deja los mejores memes en redes sociales. Los usuarios de Twitter no solo resaltaron el talento de nuestros participantes, también el suyo con su creatividad.

Nuestro reality show musical llegó a su fin y por ese motivo surgieron un sinfín de imágenes en las cuales muchos fans del programa aplaudieron las actuaciones de los participantes o de los prestigiosos coaches en este día tan especial.

Incluso hubo algunos tuiteros más atrevidos que aprovecharon el hashtag #GranFinalLaVoz para pedir que Pablo no salga de Survivor México.

Te puede interesar: La Voz: ¿Quiénes son los finalistas del reality show?

Nuestras queridas Edith Márquez y Sherlyn Sánchez ganaron La Voz

Fueron nuestras querida Edith Márquez y Sherlyn Sánchez quienes ganaron la presente temporada de La Voz y desde luego también hubo memes que festejaron esta decisión.

El público ha decidido quién fuera la gran triunfadora del reality show musical, pues quedó convencido de que la mejor voz la tiene la chica a su corta edad, con tan solo 16 años.

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