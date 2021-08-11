EN VIVO: Gran Final La Voz 2021 por Azteca Uno.

La esperada final ha llegado y, sin duda, será una noche llena de magia y talento la que vamos a vivir junto a nuestros queridos coaches de La Voz.

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Recordemos que eligieron a sus ocho finalistas, quienes competirán este miércoles 11 de agosto, donde se decidirá quién será el ganador del programa de talento más popular de la televisión mexicana.

María José, Edith Márquez, Miguel Bosé y Jesús Navarro, son los talentosos artistas que tuvieron que tomar decisiones difíciles a la hora de elegir a sus finalistas, ya que todos los participantes mostraron su gran talento, fuerza y entereza sobre el escenario.

Es cierto que, durante las disputas, la mayoría de los concursantes recibieron buenas críticas por parte de los coaches de La Voz. Sin embargo, se espera que este miércoles los concursantes de La Voz vuelvan a sorprender con la calidad de su voz.

María José optó por la impresionante voz de Arturo de la Fuente, así como la de Ale Soto. Por su parte, Edith Márquez apostó por el poder de las voces femeninas al elegir a Sherlyn Sánchez y Azucena del Toro.

Miguel Bosé se decidió por Kike Aristi y por la impactante voz de Vida. Finalmente, Jesús Navarro seleccionó a Arantza y Sumiko.

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La Gran Final de La Voz la podrás disfrutar completamente en vivo por la señal de Azteca UNO en punto de las 19:30 horas en donde conoceremos al gran ganador del famoso reality.

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