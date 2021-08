La Voz: ¿Quiénes son los finalistas del reality show?

La Voz ha llegado a su gran final, situación que tiene muy al pendiente a los grandes seguidores del programa, pues tuvo una emocionante temporada siendo el mejor reality de talento de nuestro país.

Te puede interesar: EN VIVO: Gran Final La Voz México 2021 por Azteca Uno.

La final tiene muy nerviosos y felices a nuestros coaches y a los participantes, por lo que estos últimos harán todo lo posible para convertirse en el nuevo gran ganador de La Voz.

Conoce a los grandes finalistas

Nuestra querida María José se decidió por la impresionante voz de Arturo de la Fuente, quien fue el último en subir al escenario en la ronda de semifinales para interpretar el tema Solo Una Vez y puso en shock a todos; el propio Miguel Bosé lo alabó. Además, Ale Soto se le unió, tras interpretar Rehab de Amy Winehouse.

Por su parte, Edith Márquez eligió a dos de las voces más talentosas de la temporada. La primera elegida fue Sherlyn Sánchez, quien cantó un clásico de Jenni Rivera, Besos y copas.

Quien la acompaña es Azucena del Toro, que llegó a la final con la canción Habla El Corazón con un estilo rockero.

Miguel Bosé se decidió por Kike Aristi, que interpretó I Do It For You, y por la impactante voz de Vida, que en su última actuación de la noche eligió el tema Something, de The Beatles. La cantante cubana hizo vibrar e incluso logró que se pusieran todos los coaches de pie.

Finalmente, Jesús Navarro seleccionó a Arantza, que cantó Unbreak My Heart de Toni Braxton y también logró emocionar a los coaches. Sumiko también pasó a la final y se llevó unas excelentes críticas por su versión de Beautiful, de Christina Aguilera.

También te puede interesar:La Voz: ¿A qué hora y dónde ver la Gran Final?

Esta noche, los ocho finalistas nos impresionaron con su talento y se conocerá el gran ganador de La Voz México 2021, cuyo último episodio será transmitido hoy a las 19:30 horas, por la señal de Azteca UNO.