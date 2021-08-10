La Voz: ¿Quiénes son los semifinalistas del reality show?

La Voz, el reality show de canto más popular de la televisión mexicana, está en la recta final con 12 participantes que buscarán brillar en la semifinal de este día.

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Entregando todo, nuestros talentosos coaches, Edith Márquez, María José, Miguel Bosé y Jesús Navarro, eligieron a los tres artistas que representarán a su equipo esta noche para disputar su pase a la final.

Durante los episodios se pudo apreciar la difícil decisión que tenían los jueces, pues tomar la elección con grandes voces no fue algo tan sencillo, grandes personalidades, voces y talentos se dieron cita para el gran evento.

Sentimientos encontrados se vibraron en el escenario más popular; sin embargo, no solo los jueces tuvieron momentos difíciles sino los grandes fans de La Voz, quienes no dudaron en mostrar sus emociones cuando se reveló los participantes que estarán en esta gran semifinal.

Por eso, aquí te presentamos quiénes son los semifinalistas que se darán cita próximamente.

Conoce a todos los semifinalistas

El equipo de nuestra querida Edith Márquez estará representado por: Dugali, Sherlyn Sánchez y Azucena del Toro.

Por su parte, los jóvenes que van a representar al equipo de María José, son: Melina, Ale Soto y Arturo de la Fuente.

Miguel Bosé tendrá a tres jóvenes talentosos en la semifinal de La Voz: Vida, Kike Aristi y Edeer Velásquez.

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Los representantes de Jesús Navarro serán: Arantza, Ela y Sumiko.

Ahora solo queda esperar para conocer al gran ganador de La Voz 2021, que está a poco de conocerse.