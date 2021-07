La Voz: El equipo de Jesús Navarro quedó completo; va por todo.

Una semana más se cumple en La Voz y la magia que vibra en el escenario más famoso pone a nuestros coaches con los pelos de punta. El talento y carisma de los participantes se hizo presente en la última noche de audiciones, donde María José, Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro utilizaron sus mejores estrategias para completar sus equipos.

Por eso, en esta ocasión, te presentamos las grandes voces que se unieron a las filas de Jesús Navarro.

Las Karrum

Llegaron desde Coahuila para impresionar con el tema Cuando un hombre te enamora. Ambas fueron reclutadas por Jesús Navarro.

Viridiana Siqueiros

El momento más rockero de la noche corrió a cargo de Viridiana Siqueiros, quien conquistó a México con la canción Dont let me down. La sonorense, de 29 años, se unió al equipo de Jesús Navarro.

Esta interpretación dejó sin palabras a todos nuestros coaches.

María de Souza

Fue una de las revelaciones de la noche, pues cantó Like a prayer en un momento que inundó de glamour el escenario. La capitalina, de 57 años, eligió el equipo del popero.

Desirée Hermed

Cautivó a María José y Jesús Navarro con la canción Déjame Volver contigo. Ambos coaches vivieron una divertida batalla por la participante, pero ella eligió el Team del vocalista de Reik.

Una gran interpretación se apoderó del escenario de La Voz.

Johanna

Cantó un tema de Jenni Rivera, dejando a Jesús Navarro impactado con su estilo. El integrante de Reik cerró su equipo con la poderosa voz de la toluqueña.

Alba Daniela

Dejó a los coaches impactados con la canción Demasiado Tarde. La sonorense, de 21 años, se dijo feliz y entusiasmada por pasar a la siguiente ronda de la competencia junto a Jesús Navarro.

Annika Oviedo

La joven de tan solo 15 años logró cautivar a todo México. La sonorense se integró al Team Jesús Navarro tras interpretar el éxito Someone you loved.

Agasajante interpretación en el escenario de La Voz.

Alejandra Desimone

Se unió al equipo de nuestro querido intérprete tras cantar El amor manda. La capitalina enamoró a la audiencia con su imponente presencia en el escenario.

Daniela Rodríguez

Por otra parte, Jesús Navarro unió maravillosas voces a su equipo, pues se quedó con el carisma y talento de Daniela Rodríguez. La participante, de 26 años, cantó Un sueño que alguna vez soñé.