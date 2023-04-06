VIDEO: Bebé quiso encontrar una salida y se llevó tremendo golpe.

Este pequeñín pasó una excelente tarde en compañía de sus padres dentro de un laberinto de espejos, la finalidad de estos juegos es encontrar la salida, pero es un poco confuso. El nene estuvo muy confiado de haber encontrado la salida, ya que sin dudarlo siguió caminando, los papás obviamente pensaron que sería un momento muy gracioso y no lo detuvieron, así que el pequeño se estrelló contra un espejo.

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Por supuesto que las risas de las personas que presenciaron el gracioso momento salieron en el instante en que el pequeño chocó. Sin dudar el bebé muy tranquilo se dio la vuelta y siguió caminando para encontrar la salida.