VIDEO: ¡Pedaleo más de una hora para poder ver su película favorita!

¡Imagínate pedalear para poder ver tu película favorita!. Los padres de esta pequeña la convencieron de hacerlo, diciéndole que solo podía ver su película si pedaleaba, así que sin pensarlo pedaleo más de una hora para poder ver la historia completa.

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¿Un premio para los padres más ocurrentes, o para los padres no tan padres?. Lo que sí es seguro es que la técnica es muy buena para lograr que desde pequeños los nenes hagan ejercicio.