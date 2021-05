Lady Gaga revela que fue secuestrada y violada por un productor. El hombre abandonó sin piedad a la cantante cuando estaba embarazada en una calle porque estaba vomitando y enferma.

La cantante estadounidense contó en una serie documental, que durante meses por un profesional de la música abuso de ella hasta que quedó embarazada cuando tenía solo 19 años.

Gaga dijo que todo ocurrió cuando comenzaba su carrera, un evento que asegura le genera estrés post-traumático hasta el día de hoy, aunque dice que ha logrado controlarlo con el paso de los años.

Tenía 19 años y estaba trabajando en este oficio y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’. Y yo dije que no. Y me fui

Lady Gaga no quiso confesar el nombre de su agresor

Lo anterior fue confesado entre lágrimas por la cantante en la serie documental ‘The me you don’t see’ (El yo que no ves), coproducida por el príncipe Harry y la conductora de televisión Oprah Winfrey para la plataforma Apple TV+.

Me dijeron que iban a quemar toda mi música y no paraban de preguntarme y simplemente quedé congelada y... Ni siquiera lo recuerdo. Y no diré su nombre” porque “no quiero enfrentar a esa persona nunca más

