Lady Profeco exige que le respeten un precio que estaba en euros en una tienda de ropa. (VIDEO)

A través de un video que se volvió viral en redes sociales, Lady Profeco exigió que le respetaran un precio que estaba en euros en una tienda de ropa. La mujer pregonó que se iba a quejar con la Profeco por no etiquetar bien dos productos exhibidos para su venta.

De acuerdo con las historias que publicó en su cuenta personal de Instagram, la chica venía saliendo de una sucursal de Zara ubicada en el centro comercial Town Square de Metepec, Estado de México.

Lady Profeco dijo que deseaba adquirir un chaleco cuya etiqueta marcaba un precio de $19.95, más no en pesos mexicanos sino en euros, así como una bolsa que no tenía etiqueta.

Lady Profeco no compró los productos de los que reclamó precio

La mujer iba a adquirir los artículos, pero con el precio exhibido en las prendas, para ello hizo mención del artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pero el personal de la tienda dijo que no lo podían hacer válido.

Me dijo, es que la gente es mañosa y le quita la etiqueta en pesos para que se lo hagamos válido. Y le dije, gü.., no es mi pe..

El cajero quiso justificar la omisión argumentando que no tenían mucho personal por la pandemia y que no contaban con los medios para revisar las etiquetas en todas las prendas, además dijo que se tenía que cobrar el precio que cobraba el sistema. Ante esta situación, la joven no compró nada e incitó a “no dejarse”.

México está como está justamente porque las personas se quedan callados. No se queden callados, ármenla de pe... Ahorita vamos a hablar con Profeco y tengo evidencia de la bolsa sin precio, de la bolsa en euros y del chaleco. Vamos a hablar con los encargados de la plaza y así

