Niño de tienda de conveniencia que se hizo viral revela la verdad sobre su reacción que causó un meme.

Hace unos pocos días se viralizó un video en las redes sociales, donde se puede apreciar la divertida reacción de un niño que trabaja en una tienda de conveniencia, todo comenzó cuando un cliente llegó a pedirle unos preservativos por lo que el niño hizo su reacción.

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Tras grabarse la divertida reacción el niño se convirtió en un famoso meme, tiempo después reapareció para dar su versión de qué fue lo que pasó realmente y que siente ahora que se ha convertido en una celebridad de las redes sociales.

Elías, así es como se llama el protagonista de este meme, que con sus gestos y su tono de voz provocó las risas de millones de internautas. Pero en realidad lo que sucedió, fue que un supuesto cliente habría captado el momento en el que el joven le hace caras sugerentes y sonidos al solicitarle algunos productos.

Por lo que, al convertirse en la sensación en redes sociales, el youtuber Yulay se dio a la tarea de encontrar al jovencito y de esta forma, Elías pudo dar su versión de cómo surgió el video.

Aunque muchos creen que su reacción es natural, la realidad es que se trata de un TikTok, donde el menor dijo que se encontraba en la tienda de conveniencia con su amigo Daniel, y estaban grabando algunas cosas.

En ese momento salió el video, lo grabamos primero con mi amigo Daniel, pero TikTok lo borró por unas normas. Luego lo hicimos conmigo y una página viral lo subió

Explicó que en ese momento estaban solos y estaban buscando una forma de pasar el tiempo, por lo que surgió la idea de hacer dicho video.

Todo fue totalmente una actuación, algo planeado, que se grabó solamente una vez, cabe recalcar. Sí lo planeamos primero antes de grabarlo

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Sin embargo, Elías Navarro Luzanilla se convirtió en celebridad a la que le piden fotos y videos, tras su divertida reacción que se viralizó.

